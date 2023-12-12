إيران: الاحتلال الإسرائيلي وأميركا لا يمكنهما القضاء على «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لن تتمكنا أبدًا من القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وأشار إلى أن الاحتلال لا يمكنه تحرير أسراه في غزة إلا من خلال حل سياسي للصراع.

وفي كلمة ألقاها بالأمم المتحدة في جنيف، وصف أمير عبداللهيان «حماس» بأنها «حركة تنشد الحرية»، وأضاف قائلًا «لن تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة أبدا من القضاء على حماس»، بحسب «رويترز».

لا سبيل للإفراج عن الأسرى إلا بالحل السياسي

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنه الإفراج عن أسراه لدى حركة «حماس» من خلال الحرب، وقال إنه لاسبيل لتحقيق ذلك إلا بالحل السياسي. وتعهد الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على حركة حماس خلال عدوانه على غزة.

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جاءت تصريحات أمير عبداللهيان خلال اجتماع مع نظرائه من دول أخرى في الشرق الأوسط. وناشد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الشهر الماضي الدول الإسلامية التي ترتبط بعلاقات سياسية مع الاحتلال الإسرائيلي بأن تقطع هذه العلاقات على الأقل «لفترة محدودة».

ودعا عبداللهيان الدول الإسلامية في وقت سابق إلى فرض حظر على صادرات النفط والمواد الغذائية المتجهة إلى الاحتلال.