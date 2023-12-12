للمرة الثالثة خلال عام.. زيلينسكي في واشنطن لضمان استمرار الدعم

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الثالثة خلال عام، يعقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعات عدة، اليوم الثلاثاء، في الكونغرس والبيت الأبيض، لتجنب وقف واشنطن المساعدات لبلده المأزوم جراء الحرب.

بينما أعلنت روسيا، صباح اليوم، أنها أحرزت «تقدمًا كبيرًا» في منطقة زاباروجيا جنوب أوكرانيا، في دليل على تكثيف ضغوطها على الأرض. في حين ذكر الجيش الأوكراني أن روسيا تكثف هجماتها على طول خط الجبهة التي تمتد على نحو ألف كيلومتر. وقد أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في الأيام الأخيرة بالتقدم الذي أحرزه جيش بلاده.

ووصل زيلينسكي إلى الكونغرس، اليوم، للقاء قادة في مجلسَي الشيوخ والنواب، قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض، لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن.

110 مليارات دولار مساعدات لأوكرانيا حتى الآن

وأكد الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر «ستكون هذه زيارته الأهم». وأقر الكونغرس الأميركي مساعدات لأوكرانيا تزيد على 110 مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، لكنه يشهد عرقلة منذ الأسبوع الماضي حول المساعدات الإضافية التي طلبها الرئيس الأميركي، البالغة قيمتها 61 مليار دولار.

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ويؤيد الديمقراطيون منح هذه المساعدة الإضافية، ولا يعارضها الجمهوريون، بل يطالبون لقاء دعمها بتعديلات رئيسية في سياسة الهجرة الأميركية. وعلى صعيد هذه النقطة بالتحديد، تتعثر المحادثات، ما يثير استياء الرئيس الأوكراني، الذي قال أمس: «إذا كان هناك شخص يهلل للقضايا العالقة من دون حلّ في الكابيتول، فهو بوتين وزمرته فحسب».

الكرملين: المساعدات الأميركية الجديدة ستشكل «إخفاقًا كبيرًا»لأوكرانيا

واعتبر الكرملين، الثلاثاء، أن أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا ستشكل «إخفاقًا كبيرًا». وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول اللقاء المرتقب بين زيلينسكي وبايدن: «عشرات مليارات الدولارات التي ضخت لأوكرانيا لم تساعدها على النجاح في ميدان المعركة، وعشرات مليارات الدولارات الإضافية التي ترغب فيها أوكرانيا سيكون مصيرها الإخفاق الكبير».

ورحب بوتين بنفاد الأسلحة من الجيش الأوكراني وفقا لما جاء في مقطع مصور، نُشر الأحد وصور خلال مراسم أقيمت الجمعة. وأكد بوتين متحدثا عن أوكرانيا: «عندما لا تكون لديك قاعدتك وعقيدتك وصناعتك الخاصة في مجال الدفاع وأموالك الخاصة، ولا تملك شيئا، فلا مستقبل لك. في المقابل، نحن نملك كل ذلك».

وينوي زيلينسكي أن يؤكد مجددا لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أن مساعدة الولايات المتحدة أساسية لوقف بوتين. وسيجرى بعد ذلك محادثات مع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، في لقاء يعتبر غاية في الأهمية.