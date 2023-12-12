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باريس تطالب بـ«توضيح كل ملابسات» مقتل صحفي وإصابة آخرين في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 02:46 مساء
باريس تطالب بـ«توضيح كل ملابسات» مقتل صحفي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء إلى «توضيح كل ملابسات» الضربة الإسرائيلية، التي أدّت إلى مقتل صحفي في وكالة رويترز وإصابة آخرين، بينهم مصوران لوكالة «فرانس برس» في جنوب لبنان في 13 أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان «تذكّر فرنسا بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وهو التزام دولي وأخلاقي (يشمل) حماية المدنيين لا سيّما الصحفيين الذين يجب أن يتمكنوا من مزاولة مهنتهم بحرية وأمان تامّ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأظهر تحقيق أجرته الوكالة الفرنسية ونشرت نتائجه الخميس، أنّ الضربة نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية.

- مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت وكالة «رويترز» مقتل أحد مصوريها في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين.

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال تغطيتهم للقصف الذي استهدف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة في بيان «بحزن شديد، تبلّغنا أن مصورنا عصام العبدالله قد قتل»، مشيرة إلى أنه كان جزءًا من فريق الوكالة في جنوب لبنان.

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