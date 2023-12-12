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بدء محاكمة «جولياني» في قضية تعويض موظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 01:58 مساء
بدء محاكمة «جولياني» في قضية تعويض موظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما
المحامي القديم لدونالد ترامب، رودي جولياني (جامح) يصل إلى المحكمة الفدرالية بواشنطن من أجل قضية التشهير، 11 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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انطلقت، الإثنين، محاكمة رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، أمام محكمة فدرالية في واشنطن، لتحديد مقدار التعويض في القضية التى أدين فيها بالتشهير بالموظفتين الانتخابيتين خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.

وحكم القاضي بيريل هاول بإدانة جولياني بتهمة التشهير بالموظفتين الانتخابيتين في ولاية جورجيا (جنوب شرق): روبي فريمان وابنتها واندريا شاي موس، وأمره بأن يعوض عليهما أتعاب المحاماة، وقدرها نحو 133 ألف دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

مداهمة شقة رودي جولياني محامي ترامب السابق في نيويورك
إدانة مساعد سابق لمحامي ترامب رودي جولياني بانتهاك قوانين التمويل السياسي

وطلبت المرأتان أمام هيئة محلفين فدرالية في واشنطن تعويضا يتراوح بين 15.5 و43 مليون دولار، بعدما اعترف بذنبه في التهم الموجّهة إليه.

تعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها في أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئاً، تبيّن لاحقاً أنه قرص حلوى نعناع.

اتهام بتزييف نتائج الانتخابات
وزعم جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقا المدعي العام السابق للمدينة نفسها، يومها أن ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية (يو إس بي)، مؤكداً أن إحداهما مرّرته للأخرى سرّاً «كما لو أنه جرعة هيروين أو كوكايين» بقصد تزييف نتائج الانتخابات.

ولاحقاً، روت المدّعيتان، وكلاهما من الأقلية السوداء في البلاد، على مسامع اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 كيف أن اتهامات جولياني، التي تبناها في حينه دونالد ترامب على شبكاته الاجتماعية، عادت عليهما بسيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.

ووجه القضاء بجورجيا في 14 أغسطس إلى جولياني وترامب و17 شخصاً آخر تهمة ارتكاب ممارسات احتيالية، لتغيير نتيجة الانتخابات في هذه الولاية الرئيسية.

وأقرّ أربعة من هؤلاء المتهمين الـ19 بذنبهم في التّهم التي وجّهت إليهم، خصوصا بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة.

وصدرت بحقّ هؤلاء المدانين الأربعة أحكام مخفّفة، لا تشمل قضاء أي مدة في السجن، وذلك مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المستقبلية لبقية المتّهمين.

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