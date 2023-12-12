الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

القاهرة - بوابة الوسط

أنتجت بورما ما يقدر بنحو 1080 طنا من الأفيون في العام 2023 ، متجاوزة في ذلك إنتاج أفغانستان من هذا المخدر بثلاث مرات خلال الفترة نفسها، وفق تقرير نشر الثلاثاء للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن التقرير الذي أعده «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» أعاد انخفاض إنتاج أفغانستان لحظر حركة طالبان زراعة الخشخاش التي يستخرج منها هذا المخدر، بعد استعادتها السلطة في كابل بأبريل من العام الماضي.

- بورما تنتزع من أفغانستان لقب أكبر منتج للأفيون في العالم

- معارك بورما تقطع طريقي تجارة رئيسيين مع الصين

وأصبحت بورما أكبر منتج للأفيون في العالم بالعام 2023، ووصل حجم إنتاجها في العام 2022 إلى 790 طنا من الأفيون، الضروري لتصنيع الهيروين، بالمقابل، انخفض إنتاج الأفيون هذا العام بنسبة 95%، ليصل إلى حوالي 330 طنا، لحظر حركة طالبان زراعة الخشخاش في هذه الفترة.

وتُعتبر منذ فترة طويلة، المنطقة الحدودية الواقعة بين بورما ولاوس وتايلاند والتي يُطلق عليها اسم «المثلث الذهبي»، معقلا لإنتاج المخدرات والإتجار بها، وبخاصة الميثامفيتامين والأفيون.

إيرادات تجارة الأفيون 2.4 مليار دولار

ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإن «اقتصاد المواد الأفيونية» في بورما يدر ما بين مليار إلى 2.4 مليار دولار، أي ما يعادل 1.7% إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومنذ استعادت حركة طالبان السلطة في كابل في 2021، تعهدت إنهاء إنتاج المخدرات في أفغانستان.

وحظرت الحركة المتشددة في أبريل 2022 زراعة نبتة الخشخاش التي تستخدم عصارتها لصناعة الأفيون والهيرويين.

وسبق أن حظرت طالبان زراعة الخشخاش في أفغانستان في العام 2000 قبل أن تطيح الولايات المتحدة حكمها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.