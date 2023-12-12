صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أصيبت ناقلة نفط ترفع علم النرويج بصاروخ أطلقه المتمرّدون الحوثيون أثناء إبحارها قبالة اليمن، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا جراء هذه الضربة وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم».

وقالت «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، إنّ ناقلة النفط «ستريندا» أصيبت بصاروخ مجنّح أُطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، مشيرة إلى أنّ السفينة أبلغت عن وقوع «أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها» ومؤكّدة أنّ مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية لبّت نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون.