قلق أميركي حيال صعوبة تحديد مكان المعارض نافالني

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب البيت الأبيض اليوم الإثنين عن «قلقه البالغ» حيال معلومات تفيد بأن أقارب المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون في روسيا يحاولون الاتصال به دون جدوى منذ نحو أسبوع.

كيربي: يجب إطلاقه فورًا

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: «يجب إطلاقه فورًا، حتى إنه ما كان ينبغي أن يُسجن» مشيرًا إلى أن سلطات بلاده تسعى لمعرفة المزيد عن مكانه، وذلك وفق ما ذكره متحدث في الرئاسة الأميركية، بحسب «فرانس برس».

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه محامو نافالني، إنهم فقدوا الاتصال بالمعارض الروسي السجين الذي يُعتقد أنه مسجون في مستعمرة جزائية على بعد نحو 150 ميلًا شرق موسكو، ولا يُعرف مكان وجوده.

وحُكم على نافالني بالسجن 19 عاما في أغسطس الماضي بعد إدانته بتكوين مجتمع متطرف وتمويل الأنشطة المتطرفة والعديد من الجرائم الأخرى.

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وقالت الناطقة باسم نافالني كيرا يارميش نقلا عن «سي إن إن عربي» إن المحامين قاموا بعدة محاولات للوصول إلى مستعمرتين جزائيتين يُعتقد أن نافالني الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة موجود فيهما. وأضافت أنهم أُبلغوا أن الرجل البالغ من العمر 47 عامًا لم يكن في مستعمرات «IK-6» أو «IK-7» العقابيتين، حيث تم سجنه آخر مرة في المستعمرة العقابية «IK-6» شرق موسكو.