أوكرانيا قلقة من عدم انضامها إلى أوروبا قبل قمة دول الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط

قبل ثلاثة أيام من قمة أوروبية حاسمة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي تشعر أوكرانيا بالقلق من احتمال عدم توصل الدول الـ27 إلى توافق في هذا الشأن بسبب معارضة دولة المجر.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحفيين قبل اجتماع لنظرائه الأوروبيين «لا أستطيع تصور العواقب المدمرة في حال فشل المجلس الأوروبي في اتخاذ قرار، ليس لأوكرانيا وحدها بل ولتوسيع الاتحاد أيضا».

وأضاف كوليبا نقلا عن «فرانس برس»، «لقد قمنا بحصتنا من العمل ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بحصته».

بودابست ترفض السماح للدول الـ27 بفتح مفاوضات لانضمام أوكرانيا

وما زالت بودابست ترفض السماح للدول الـ27 بفتح مفاوضات لانضمام أوكرانيا، معتبرة أن هذه الدولة التي تخوض حربًا مع روسيا ليست مستعدة لذلك. ويدعو رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان إلى «مناقشة استراتيجية» قبل اتخاذ أي قرار بينما ترى غالبية الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية أن هذا الأمر قد تم بالفعل.

وتنتظر كييف أيضًا أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لجهدها الحربي وتأمل في إطلاق مساعدات بقيمة 50 مليار يورو على شكل هبات وقروض، فضلًا عن مساعدات عسكرية بقيمة 5 مليارات يورو. وتصر المجر على رفضها رغم الضغوط القوية التي يمارسها شركاؤها.

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وقال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس «علينا اتخاذ قرارات استراتيجية والتزام تحقيق النصر لأوكرانيا، إذا لم نفعل ذلك، فسيكون الثمن باهظا جدا». ورأى أن موقف المجر أقرب حلفاء موسكو في الاتحاد الأوروبي «ضد أوروبا وكل ما تعنيه».

بوريل يدعو الدول الـ27 إلى البقاء كتلة متحدة في دعم لأوكرانيا

ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الدول الـ27 إلى البقاء كتلة متحدة في دعمها لأوكرانيا. وقال عند وصوله إلى بروكسل «آمل ألا تنكسر وحدة الاتحاد الأوروبي لأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإضعاف دعمنا لأوكرانيا».

من جهتها، صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونيني «تبين أن موقف المجر مؤسف فعلا»، مؤكدة أنه «من المهم أن نواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا».

وحاول شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي المؤسسة التي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إقناع أوربان بضرورة دعم أوكرانيا ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كسب «حربه العدوانية»، لكن هذه الجهود لم تفض إلى نتيجة حتى الآن.