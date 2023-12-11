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سوناك يدافع عن قرارته خلال فترة انتشار «كوفيد-19» بعد وفاة 230 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 05:06 مساء
سوناك يدافع عن قرارته خلال فترة انتشار «كوفيد-19» بعد وفاة 230 شخصًا
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد أن حصدت الجائحة أرواح أكثر من 230 ألف شخص، استمعت لجنة التحقيق البريطانية حول إدارة أزمة «كوفيد-19» اليوم إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي واجهت بعض قرارته آنذاك انتقادات باعتبار أنها ساهمت في انتشار الفيروس، وعمد إلى التقليل من أهمية دوره في تحرك الحكومة التي كانت تتولى السلطة في تلك الفترة.

وتأتي شهادة سوناك في وقت يتم تقويض سلطته داخل حزب المحافظين عشية تصويت حاسم على خطته الجديدة لطرد مهاجرين إلى رواندا، وهي خطة يعتبرها الجناح اليميني في حزب المحافظين ضعيفة جدًا، وذلك وفقا لـ«فرانس برس».

وكانت أنجيلا ماكلين وهي واحدة من هؤلاء المستشارين العلميين قد وصفت ريشي سوناك بـ«طبيب الموت» في محادثة على تطبيق واتساب مع أحد زملائها، حسبما كشف التحقيق.

فترة انتشار فيروس كورونا 
وجرى استجواب سوناك الذي كان وزيرًا للمالية في فترة انتشار فيروس كورونا، بعد أيام من تقدّم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون باعتذارات لعائلات ضحايا الفيروس واعترافه بأنه كان ينبغي عليه أن يدرك خطورة الأزمة «في وقت أبكر بكثير».

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وبدأ سوناك شهادته بتقديم اعتذارات، قائلًا إنه «يشعر بالأسف العميق لجميع أولئك الذين فقدوا أحباءهم وأفراد أسرهم ولكل أولئك الذين عانوا بطرق مختلفة طيلة فترة الجائحة».

تم استجواب سوناك الذي يشغل منصبه في داونينج ستريت منذ أكثر من عام حول إحجامه عن فرض قيود مشددة أكثر خلال فترة الجائحة وحول انتقاداته لدور العلماء أثناء الأزمة الصحية. لكنه شدد منذ بداية شهادته على أن صاحب القرارات كان بوريس جونسون وأن دوره كوزير سابق للخزانة كان يتمثل في تقديم المعلومات المتعلقة بالعواقب الاقتصادية للتدابير المتوخاة.

صدام بين قطاعَي الصحة والاقتصاد
ونفى أن يكون قد حدث أي «صدام بين قطاعَي الصحة العامة والاقتصاد»، موضحًا «كان هناك عدد معين من التداعيات، العديد من التداعيات الاجتماعية-الاقتصادية وتداعيات على التعليم والصحة النفسية والنظام القضائي فضلًا عن التداعيات الاقتصادية البحتة»، معتبرًا أنه من المهم أن تقوم السلطات العامة بفحصها جميعها.

كما يُنتقد وزير الخزانة السابق بشأن التدابير المتخذة في صيف العام 2020 لتشجيع الناس على الذهاب إلى المطاعم الذي انتقده المستشارون العلميون للحكومة. واتهم بعض المستشارين ريشي سوناك الملتزم بدعم الاقتصاد البريطاني الذي أنهكته القيود، بتجاهل نصائح العلماء أو التقليل من شأنها خلال فترة الوباء.

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