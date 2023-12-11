بكين تؤكد أن تحركاتها حيال السفن الفلبينية كانت «مهنية ومعتدلة»

القاهرة - بوابة الوسط

دافعت بكين الإثنين عن موقفها حيال المواجهات التي قام بها خفر السواحل الصيني ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي بأنها كانت «مهنية ومعتدلة».

وأعلنت الفلبين بدورها الإثنين استدعاء السفير الصيني ملوحة باحتمالية طرده بعد تلك المواجهات التي جرت في نهاية الأسبوع، والتي تعد الأكثر حدة في السنوات الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن «العمليات كانت مهنية ومعتدلة وعقلانية وقانونية» مشددة على أن بكين «اتخذت الإجراءات الضرورية ضد السفن الفلبينية طبقا للقانون الدولي، وإنها تقدمت بشكاوى شديدة إلى مانيلا بشأن هذه الاحتكاكات».

وحسب تسجيلات فيديو نشرها خفر السواحل الفلبيني، وجّهت سفن صينية خراطيم مياه على القوارب الفلبينية خلال مهمتين منفصلتين لإمدادات السبت والأحد، إحداهما لصيادي سمك بالقرب من منطقة سكاربورو شول والأخرى من حامية صغيرة بالقرب من جزر سكند توماس.

بكين تحمل الفلبين مسؤولية المواجهات

واصطدم قارب فلبيني بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني الأحد بالقرب من سكند توماس في مياه أرخبيل سبراتلي. وتبادل البلدان الاتهامات حول المسؤولية عن الحادث.

وقالت ماو نينغ إن «أوضاعا متوترة حدثت مؤخرا في البحر حول منطقة ريناي المرجانية، تتحمل الفلبين مسؤوليتها الكاملة»، في إشارة إلى التسمية الصينية لجزر سكند توماس.

وأضافت أن «السبب الأساسي هو أن الفلبين خالفت التزامها عبر رفضها قطر السفينة العسكرية العالقة بشكل غير قانوني، ومحاولتها جلب تعزيزات واسعة النطاق وتحقيق احتلال دائم».

ولمانيلا وبكين تاريخ طويل من النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كل عام.