بكين: تحركاتنا حيال السفن الفلبينية مهنية ومعتدلة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بكين الإثنين إن عمليات خفر السواحل الصيني ضد السفن الفلبينية، في بحر الصين الجنوبي، كانت «مهنية ومعتدلة»، مؤكدة أنها «تقدمت بشكاوى شديدة» إلى مانيلا بشأن هذه الاحتكاكات.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن «العمليات كانت مهنية ومعتدلة وعقلانية وقانونية»، مشددة على أن بكين «اتخذت الإجراءات الضرورية ضد السفن الفيليبينية طبقا للقانون الدولي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

إعاقة عبور 3 زوارق حكومية

والسبت، اتهمت الفلبين، خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر، لإعاقة عبور ثلاثة زوارق حكومية بالقرب من منطقة شعاب مرجانية تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.

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وقالت وحدة العمليات الوطنية في غرب الفلبين، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، إن «سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه في إعاقة مرور القوارب التابعة للحكومة الفلبينية التي كانت في مهمة إمداد قوارب الصيد».

وأضافت الوحدة الفلبينية أنها «تدين بشدة الأعمال غير القانونية والعدوانية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية».