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إيران تعزز دفاعاتها الجوية بانضمام مسيّرات «كرار» المزودة بصواريخ «جو-جو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 05:00 مساء
إيران تعزز دفاعاتها الجوية بانضمام مسيّرات «كرار» المزودة بصواريخ «جو-جو»
صورة وزعها مكتب الجيش الإيراني لمسيرات كرار أمام لافتة كتب عليها "الموت لإسرائيل" في طهران، 10 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأحد أن إيران عززت قدراتها في مجال الدفاع الجوي بنشر مسيَّرات قتالية بعيدة المدى مزودة بصواريخ «جو-جو».

وأوردت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية «انضمام مجموعة من مسيرات (كرار) المسلحة بصواريخ مجيد (جو-جو) إلى وحدات قوة الدفاع الجوي للجيش»، بحسب «فرانس برس».

وعُرضت هذه المسيَّرات صباح الأحد خلال حفل متلفز نُظّم في إحدى الجامعات العسكرية في طهران، وقال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي إنه «على الأعداء مراجعة استراتيجياتهم في القتال الجوي خصوصًا في مجال الطائرات المسيَّرة، وستكون لقوة الدفاع الجوي اليوم اليد العليا في المعارك الجوية في هذا المجال».

 «كرار» مزودة بصاروخ مجيد الحراري
وأفادت وكالة «إرنا» بأن مسيّرة «كرار» الدفاعية التي جرى الكشف عن نسختها الأولى العام 2010، مزودة بصاروخ مجيد الحراري الذي يصل مداه إلى ثمانية كيلومترات وهو «مصنوع بالكامل في إيران».

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وقال اللواء موسوي «شعرنا منذ فترة طويلة بالحاجة إلى امتلاك جسم طائر على يد علماء محليين وبسعر رخيص للغاية يمكنه القيام بمهام لا نستطيع القيام بها أو نضطر القيام بهذه المهام بتكاليف باهظة. وجرى الانتهاء من هذا العمل واجتاز الاختبار التشغيلي الناجح لأول مرة في المناورات منذ وقت ليس ببعيد». 

وتابع «منذ حوالي شهر انضمت بعض هذه الطائرات المسيرة المسلحة إلى قوات الدفاع الجوي في الجيش، وجرت اليوم المرحلة الثانية من انضمام طائرات +كرار+ المسيرة المسلحة بصاروخ مجيد جو – جو الى مناطق الدفاع الجوي وستضيف قدرات كبيرة لقوات الدفاع الجوي».

 تطوير الترسانة العسكرية الإيرانية
ويثير تطوير الترسانة العسكرية الإيرانية قلق بلدان عديدة، وخصوصًا الولايات المتحدة وإسرائيل العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية. وتتهم كل من الولايات المتحدة واسرائيل، طهران بتوفير مسيّرات لحلفائها في الشرق الأوسط، ولا سيما حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن. 

كذلك اتُهمت الجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات في أوكرانيا، واعترفت طهران بذلك. وأكدت أن عمليات التسليم هذه جرت قبل الهجوم على أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يجنبها حزمة من العقوبات الغربية.  وبدأت إيران في تصنيع مسيّرات في ثمانينيات القرن الماضي خلال حربها التي استمرت ثماني سنوات مع العراق.

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