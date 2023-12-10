دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن خمس سكان القارة يعانون من سوء التغذية بسبب أزمة غير مسبوقة في الغذاء، وأشارت إلى أن كل ثلاثة من بين أربعة أشخاص في القارة الأفريقية لا يملكون تكلفة الوصول إلى حمية غذائية.

وقالت الدراسة أن نحو 1.4 مليار نسمة، هم سكان القارة الأفريقية، يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع وسوء التغذية على وقع نقص إمدادات الحبوب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، ما يضاعف الأزمات القائمة بالفعل من الحروب والتغير المناخي وتداعيات جائحة «كورونا»، كما نقلت إذاعة «صوت أميركا».

وأضافت أن نيجيريا، أحد أكبر اقتصادات أفريقيا وأكبر منتج للنفط، لا يستطيع نحو 93% من سكانها، البالغ عددهم أكثر من 210 ملايين نسمة، تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة عن سبب فشل حكومات أفريقيا في استخدام ثروات القارة لتحسين حياة مواطنيها.

ملايين يواجهون خطر الجوع

وحذرت الدراسة من أن ملايين من سكان القارة السمراء يواجهون خطر الجوع في المستقبل القريب. ومع توقع تضاعف عدد السكان من الشباب بحلول العام 2050، فإن أفريقيا هي المنطقة الوحيدة سريعة النمو بينما يزداد الناس فقرا.

وعلى الرغم من ثروتها من الموارد الطبيعية، فإن أفريقيا بعيدة كل البعد عن الوفاء بالتزامها بالقضاء على الجوع، وجميع أشكال سوء التغذية بحلول العام 2025.

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وأظهرت البيانات أنه في العام 2022 عانى 342 مليون شخص في أفريقيا انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهو ما يمثل 38% من 735 مليون شخص يعانون الجوع حول العالم. ومن بين أكثر المتضررين من أزمة الغذاء في أفريقيا هم الأطفال دون سن الخامسة، حيث يعاني 30% منهم التقزم بسبب سوء التغذية.

في هذا الصدد، قالت الممثلة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة في أفريقيا، أبيبي هايلي غابرييل: «تدهور حالة الأمن الغذائي وعدم إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية يحتمان على البلدان تكثيف جهودها إذا أرادت الوصول إلى عالم خال من الجوع وسوء التغذية بحلول العام 2030».

تداعيات مستمرة لـ«كورونا»

وأشارت الدراسة إلى أن القارة الأفريقية لا تزال تعاني تداعيات جائحة «كوفيد19»، مع تسجيل 57 مليون شخص إضافي يعانون سوء التغذية منذ بدء الجائحة بالعام 2020، ما يرفع إجمالي مواطني أفريقيا الذين يعانون سوء التغذية إلى 282 مليون شخص بالعام 2022.

وأشارت إلى أنه «بعد فترة طويلة من التحسن بين عامي 2000 و2010، تفاقم الجوع بشكل كبير، وقد حدث معظم هذا التدهور بين عامي 2019 و2022 خلال فترة الجائحة».