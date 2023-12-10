  • Alwasat News
Atwasat

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 10 ديسمبر 2023, 02:23 مساء
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
نازحات من الصومال ينتظرن الحصول على وجبة في معسكر على أطراف مقديشو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن خمس سكان القارة يعانون من سوء التغذية بسبب أزمة غير مسبوقة في الغذاء، وأشارت إلى أن كل ثلاثة من بين أربعة أشخاص في القارة الأفريقية لا يملكون تكلفة الوصول إلى حمية غذائية.

وقالت الدراسة أن نحو 1.4 مليار نسمة، هم سكان القارة الأفريقية، يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع وسوء التغذية على وقع نقص إمدادات الحبوب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، ما يضاعف الأزمات القائمة بالفعل من الحروب والتغير المناخي وتداعيات جائحة «كورونا»، كما نقلت إذاعة «صوت أميركا».

وأضافت أن نيجيريا، أحد أكبر اقتصادات أفريقيا وأكبر منتج للنفط، لا يستطيع نحو 93% من سكانها، البالغ عددهم أكثر من 210 ملايين نسمة، تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة عن سبب فشل حكومات أفريقيا في استخدام ثروات القارة لتحسين حياة مواطنيها.

ملايين يواجهون خطر الجوع
وحذرت الدراسة من أن ملايين من سكان القارة السمراء يواجهون خطر الجوع في المستقبل القريب. ومع توقع تضاعف عدد السكان من الشباب بحلول العام 2050، فإن أفريقيا هي المنطقة الوحيدة سريعة النمو بينما يزداد الناس فقرا.

وعلى الرغم من ثروتها من الموارد الطبيعية، فإن أفريقيا بعيدة كل البعد عن الوفاء بالتزامها بالقضاء على الجوع، وجميع أشكال سوء التغذية بحلول العام 2025.

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعا جدا
برنامج أممي: انعدام الأمن الغذائي بغرب ووسط أفريقيا الأعلى منذ 10 سنوات

وأظهرت البيانات أنه في العام 2022 عانى 342 مليون شخص في أفريقيا انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهو ما يمثل 38% من 735 مليون شخص يعانون الجوع حول العالم. ومن بين أكثر المتضررين من أزمة الغذاء في أفريقيا هم الأطفال دون سن الخامسة، حيث يعاني 30% منهم التقزم بسبب سوء التغذية.

في هذا الصدد، قالت الممثلة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة في أفريقيا، أبيبي هايلي غابرييل: «تدهور حالة الأمن الغذائي وعدم إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية يحتمان على البلدان تكثيف جهودها إذا أرادت الوصول إلى عالم خال من الجوع وسوء التغذية بحلول العام 2030».

تداعيات مستمرة لـ«كورونا»
وأشارت الدراسة إلى أن القارة الأفريقية لا تزال تعاني تداعيات جائحة «كوفيد19»، مع تسجيل 57 مليون شخص إضافي يعانون سوء التغذية منذ بدء الجائحة بالعام 2020، ما يرفع إجمالي مواطني أفريقيا الذين يعانون سوء التغذية إلى 282 مليون شخص بالعام 2022.

وأشارت إلى أنه «بعد فترة طويلة من التحسن بين عامي 2000 و2010، تفاقم الجوع بشكل كبير، وقد حدث معظم هذا التدهور بين عامي 2019 و2022 خلال فترة الجائحة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرقاطة فرنسيّة تُسقط في البحر الأحمر مُسيّرتين انطلقتا من اليمن
فرقاطة فرنسيّة تُسقط في البحر الأحمر مُسيّرتين انطلقتا من اليمن
غوتيريس: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار في غزة
غوتيريس: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار في غزة
مصرع ستة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب شرق الولايات المتحدة
مصرع ستة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب شرق الولايات ...
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
إيران توجه تهمة التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لدبلوماسي أوروبي محتجز لديها
إيران توجه تهمة التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لدبلوماسي أوروبي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
المزيد
إيران تعزز دفاعاتها الجوية بانضمام مسيّرات «كرار» المزودة بصواريخ «جو-جو»
إيران تعزز دفاعاتها الجوية بانضمام مسيّرات «كرار» المزودة ......
«حزب الله» يستهدف موقع قيادة للاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة ملغومة
«حزب الله» يستهدف موقع قيادة للاحتلال الإسرائيلي بطائرات ......
الحائزة نوبل للسلام نرجس محمدي: نظام إيران استبدادي مناهض للمرأة
الحائزة نوبل للسلام نرجس محمدي: نظام إيران استبدادي مناهض ......
إيران توجه تهمة التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لدبلوماسي أوروبي محتجز لديها
إيران توجه تهمة التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لدبلوماسي ......
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية...
المزيد