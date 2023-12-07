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قتيلان و5 جرحى نتيجة إطلاق نار بمدرسة في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 11:17 صباحا
قتيلان و5 جرحى نتيجة إطلاق نار بمدرسة في روسيا
عناصر من الشرطة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت مراهقة روسية النار على رفاقها في مدرسة في مدينة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل تلميذة وإصابة خمسة آخرين، فضلًا عن انتحار المراهقة.

وقال المحققون: «أحضرت فتاة تبلغ 14 عاما بندقية متعددة الذخيرة إلى المدرسة استخدمتها لإطلاق النار على زملائها في الصف ونتيجة لذلك قُتلت تلميذة وأصيب خمسة تلاميذ قبل أن تنتحر مطلقة النار»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأواخر سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات المحلية بجمهورية أودمورتيا الروسية مقتل 17 شخصا فى إطلاق النار داخل مدارس مدينة إيجيفسكا، بينهم 11 طفلا.

وأوضح الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المجرم الذي ارتكب الهجوم الإرهابي في مدرسة إيجيفسك ينتمي إلى مجموعة «الفاشية الجديدة».

 

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