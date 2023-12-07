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الجيش الأميركي يمنع تحليق طائراته من نوع أوسبري بعد سلسلة حوادث

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 09:07 صباحا
الجيش الأميركي يمنع تحليق طائراته من نوع أوسبري بعد سلسلة حوادث
طائرة «أوسبري» تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية «المارينز» تحلّق في سماء غوتيمبا في اليابان في 15 مارس 2022. ( ا ف ب)
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أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنّه قرّر في إطار «إجراء احترازي» منع كلّ طائراته من نوع «أوسبري» من التحليق وذلك بعدما تعرّضت طائرات عدّة من هذا النوع لحوادث مميتة كان آخرها في نهاية نوفمبر باليابان حين قُتل ثمانية عسكريين أميركيين.

وقال الجيش في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إنّ «قائد قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو أمر بإيقاف عملاني لهذه الطائرات العسكرية التي يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً مثل مروحية والتحليق أفقياً مثل طائرة»، في حين قالت البحرية في بيان ثان إنّ هذا القرار سيسري أيضاً «كإجراء احترازي» على طائراتها.

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