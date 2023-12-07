وزير الخارجية الإسرائيلي: ولاية غوتيريس تمثل «تهديدا للسلام العالمي»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، أن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تمثل «تهديدا للسلام العالمي»، وذلك بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

وقال كوهين في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «ولاية غوتيريس تمثل تهديدًا للسلام العالمي. مطالبته بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة، تشكلان دعمًا لمنظمة حماس الإرهابية».

- غوتيريس يحذر مجلس الأمن من تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر بسبب الأوضاع في غزة

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، حذر غوتيريس من «انهيار كامل وشيك للنظام العام» في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن، شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

وكتب غوتيريس، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف، «يمكن أن يتعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «مع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة».