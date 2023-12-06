  • Alwasat News
Atwasat

مجموعة السبع تجدد دعمها لقيام الدولة الفلسطينية لحل النزاع في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 10:12 مساء
مجموعة السبع تجدد دعمها لقيام الدولة الفلسطينية لحل النزاع في الشرق الأوسط
مجموعة السبع. (الإنترنت)
alwasat radio

جدد قادة دول مجموعة السبع تأكيد دعمهم لحل الدولتين في النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، وذلك في بيان صدر اثر اجتماع افتراضي عقدوه الأربعاء.

وجاء في البيان «نبقى ملتزمين (قيام) دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكّن الفلسطينيين والاسرائيليين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن»، بحسب «فرانس برس».

ودعا زعماء مجموعة السبع، إلى مزيد من الهُدن الإنسانية في غزة. وذكر زعماء المجموعة في بيانهم المشترك «يلزم مزيد من التحركات العاجلة للتصدي للأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل عدد القتلى والجرحى من المدنيين. ندعم ونحث على مزيد من الهُدن الإنسانية لتمكين هذا».

-  مجموعة السبع تؤكد دعمها «هدنات وممرات انسانية» في غزة
-  غوتيريس يحذر مجلس الأمن من تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر بسبب الأوضاع في غزة

وطالب الزعماء أيضا إيران بالإحجام عن تقديم الدعم إلى «حماس» وكذلك إلى جماعة «حزب الله» اللبنانية وجماعة «الحوثي» اليمنية.

غوتيريش يتطرق إلى المادة 99 للمرة الأولى 
وفي سياق متصل للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، محذرا من أن النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس «يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر».

وفي رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن، حذر غوتيريس من «انهيار كامل وشيك للنظام العام» في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر بعد هجمات 7 أكتوبر، مشددا على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

وكتب غوتيريس، متطرقا إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر»، قائلا: «مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة».

انتشار أوبئة وزيادة الضغط
وأضاف «يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة»، مشيرا إلى إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح «غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة». وقال «قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن». 

وحذّر غوتيريس «نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024

السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة

القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة
المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل
معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات...
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري

لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري
مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023

مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023
«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر

«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر
دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت السلطات لإشارات الخطر

دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت ...
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ

العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية

بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية
حبس تشكيل عصابي استولى على أموال حكومية بصكوك مزوَّرة

حبس تشكيل عصابي استولى على أموال حكومية بصكوك مزوَّرة
4.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام الجاري

4.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام الجاري
شاهد في «اقتصاد بلس»: الذهب الليبي يثير الأطماع في الداخل والخارج

شاهد في «اقتصاد بلس»: الذهب الليبي يثير الأطماع في الداخل والخارج
أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا

أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا
بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا

بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا
النشاز والقاموس المضلل

النشاز والقاموس المضلل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يريد أن «يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري»
الاتحاد الأوروبي يريد أن «يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود ...
مقتل 4 من الروهينغا في إطلاق نار بمخيم للاجئين في بنغلادش
مقتل 4 من الروهينغا في إطلاق نار بمخيم للاجئين في بنغلادش
أكثر من 40 متدربًا في البيت الأبيض يدعون بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
أكثر من 40 متدربًا في البيت الأبيض يدعون بايدن لوقف دائم لإطلاق ...
الاحتلال الإسرائيلي يوافق على بناء 1700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية وسط عدوانه على غزة
الاحتلال الإسرائيلي يوافق على بناء 1700 وحدة استيطانية في القدس ...
بوتين يصل إلى السعودية محطته الثانية في جولته بالشرق الأوسط
بوتين يصل إلى السعودية محطته الثانية في جولته بالشرق الأوسط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»
نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»...
المزيد
مجموعة السبع تجدد دعمها لقيام الدولة الفلسطينية لحل النزاع في الشرق الأوسط
مجموعة السبع تجدد دعمها لقيام الدولة الفلسطينية لحل النزاع ......
بايدن مستعد لـ«تسويات كبرى» في ملف الهجرة مقابل تأمين المساعدة لأوكرانيا
بايدن مستعد لـ«تسويات كبرى» في ملف الهجرة مقابل تأمين ......
بلينكن يتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب «جرائم حرب»
بلينكن يتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب «جرائم حرب»...
بوتين يصل إلى السعودية محطته الثانية في جولته بالشرق الأوسط
بوتين يصل إلى السعودية محطته الثانية في جولته بالشرق الأوسط...
الاحتلال الإسرائيلي يوافق على بناء 1700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية وسط عدوانه على غزة
الاحتلال الإسرائيلي يوافق على بناء 1700 وحدة استيطانية في ......
المزيد