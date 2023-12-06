مجموعة السبع تجدد دعمها لقيام الدولة الفلسطينية لحل النزاع في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

جدد قادة دول مجموعة السبع تأكيد دعمهم لحل الدولتين في النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، وذلك في بيان صدر اثر اجتماع افتراضي عقدوه الأربعاء.

وجاء في البيان «نبقى ملتزمين (قيام) دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكّن الفلسطينيين والاسرائيليين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن»، بحسب «فرانس برس».

ودعا زعماء مجموعة السبع، إلى مزيد من الهُدن الإنسانية في غزة. وذكر زعماء المجموعة في بيانهم المشترك «يلزم مزيد من التحركات العاجلة للتصدي للأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل عدد القتلى والجرحى من المدنيين. ندعم ونحث على مزيد من الهُدن الإنسانية لتمكين هذا».

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وطالب الزعماء أيضا إيران بالإحجام عن تقديم الدعم إلى «حماس» وكذلك إلى جماعة «حزب الله» اللبنانية وجماعة «الحوثي» اليمنية.

غوتيريش يتطرق إلى المادة 99 للمرة الأولى

وفي سياق متصل للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، محذرا من أن النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس «يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر».

وفي رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن، حذر غوتيريس من «انهيار كامل وشيك للنظام العام» في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر بعد هجمات 7 أكتوبر، مشددا على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

وكتب غوتيريس، متطرقا إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر»، قائلا: «مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة».

انتشار أوبئة وزيادة الضغط

وأضاف «يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة»، مشيرا إلى إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح «غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة». وقال «قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن».

وحذّر غوتيريس «نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة».