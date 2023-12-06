أكثر من 40 متدربًا في البيت الأبيض يدعون بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه أكثر من 40 متدربا في البيت الأبيض والمكتب التنفيذي للرئيس الأميركي جو بايدن رسالة إلى الأخير ونائبته كامالا هاريس يطالبون فيها بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة.

وقال المتدربون في رسالتهم إن «الوقف الكامل للمذبحة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة لن يكون كافيا... إننا نحث إدارة بايدن-هاريس على الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن، والإفراج عن جميع الرهائن بما في ذلك السجناء السياسيون الفلسطينيون».

ضرورة دعم الحل الدبلوماسي ومنع الفصل العنصري

وشدد المتدربون على ضرورة «دعم الحل الدبلوماسي الذي سيضع حدًا للاحتلال غير القانوني والفصل العنصري الإسرائيلي، وفقًا للقانون الدولي من أجل فلسطين حرة».

وجاء في الرسالة: «لن نبقى صامتين بعد الآن بشأن الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني. نحن فلسطينيون، ويهود، وعرب، ومسلمون، ومسيحيون، وسود، وآسيويون، ولاتينيون، وبيض، وآخرون. إننا نستمع إلى أصوات الشعب الأميركي وندعو الإدارة إلى المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار».

وأضاف المتدربون: «نحن لسنا صناع القرار اليوم، ولكننا نطمح إلى أن نكون قادة الغد، ولن ننسى أبدًا كيف تم الاستماع إلى نداءات الشعب الأمريكي وتم تجاهلها حتى الآن».

عنف الاحتلال وراء موجة العنف في أميركا

وأوضحوا أن قرار التدريب في إدارة بايدن «كان مدفوعًا بقيمنا المشتركة والإيمان العميق بأن أميركا، تحت قيادتكم، لديها القدرة على أن تكون أمة تدافع عن العدالة والسلام. ومع ذلك، فإن العنف المستمر الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية، فضلًا عن الخطاب المستمر اللاإنساني الذي يستهدف المسلمين والعرب، قد أدى إلى موجة من العنف والمآسي الهائلة».

وأشاروا إلى إطلاق النار الوحشي على ثلاثة طلاب فلسطينيين في فيرمونت وقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 6 أعوام في شيكاغو. ووصفوا تلك الحوادث بأنها «أعمال العنف هذه لا تتفق مع مبادئ الإدارة والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة معاداة السامية وكراهية الإسلام».

المتدربون يرفض تمويل الحرب بأموال الضرائب الأميركية

وأكدوا رفضهم لـ«الرد الوحشي والإبادة الجماعية من جانب الحكومة الإسرائيلية الممولة بأموال الضرائب الأميركية، والذي أودى بحياة أكثر من 14ألف مدني فلسطيني بريء في غزة، نسبة كبيرة منهم أطفال».

ووجه المتدربون الرسالة إلى مجلس السياسة الداخلية والمكتب التنفيذي للرئيس والمكتب التنفيذي لرئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ومكتب ابتكار وتنفيذ الطاقة النظيفة، وكذلك مكتب المراسلات الرئاسية، ومكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ومكتب نائب الرئيس، ومجلس البيت الأبيض لجودة البيئة ومكاتب البيت الأبيض الأخرى التي ترغب في عدم الكشف عن هويتها.