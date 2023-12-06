مسؤول أممي ينتقد تمسك الدول بمواقفها في محادثات «كوب28» في دبي

القاهرة - بوابة الوسط

حمل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمن ستيل اليوم الأربعاء بشدّة على الدول المفاوضة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، واتّهمها بالتمسّك بمواقفها قبل ستة أيام من موعد انتهاء المحادثات.

قال ستيل في مؤتمر صحفي مقتضب «لدينا نصّ للانطلاق منه على الطاولة، لكنّه مليء بالأمنيات والمواقف»، وفق وكالة فرانس برس.