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واشنطن: موسكو رفضت مقترحا «مهما» للإفراج عن أميركيين لديها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 10:03 مساء
واشنطن: موسكو رفضت مقترحا «مهما» للإفراج عن أميركيين لديها
الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش. (الإنترنت)
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أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أن روسيا رفضت مقترحًا جديدًا للإفراج عن أميركيين هما مراسل «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش والعنصر السابق في البحرية الأميركية بول ويلان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين «قدّمنا عددًا من المقترحات بينها واحد مهم في الأسابيع الأخيرة.. رفضت روسيا هذا المقترح»، وفق «فرانس برس».

ومددت محكمة في موسكو، الثلاثاء الماضي، الحبس الاحتياطي للصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الموقوف في روسيا منذ مارس بتهمة التجسس، حتى 30 يناير، وفقًا لوكالة «الصحافة الفرنسية». وقال المكتب الإعلامي لمحكمة ليفورتوفسكي في بيان: «مُددت فترة حبس إيفان غيرشكوفيتش (...) شهرين (...) حتى 30 يناير 2024».

جريدة «وول ستريت جورنال» تنفي الاتهامات
ورفض كل من غيرشكوفيتش وجريدة «وول ستريت جورنال» التي يعمل لديها، والبيت الأبيض، تهمة التجسس الموجهة للصحفي (32 عامًا). ودعت «وول ستريت جورنال» الأميركية مجددًا إلى الإفراج الفوري عن مراسلها المحتجز في روسيا.

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وقالت الجريدة، في بيان عقب صدور حكم محكمة روسية بتمديد احتجاز غيرشكوفيتش لمدة شهرين آخرين، إن «إيفان مسجون ظلمًا الآن منذ نحو 250 يومًا، وكل يوم هو يوم طويل للغاية»، حسبما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وانتقدت الجريدة الاتهامات الموجهة للمراسل، ووصفتها بأنها كاذبة، ووصفت احتجازه بأنه «هجوم على الصحافة الحرة التي تعد أمرًا مهمًا للغاية للمجتمع الحر».

إبقاء الموقوفين في عزلة شبه تامة
وقالت سفارة الولايات المتحدة في روسيا، عبر موقع «إكس» (تويتر سابقًا) إن مسؤولي السفارة «يشعرون بقلق بالغ» إزاء قرار المحكمة بتمديد احتجاز غيرشكوفيتش، ودعوا مجددًا إلى «الإفراج الفوري عنه».

وأوقفت القوى الأمنية الروسية غيرشكوفيتش خلال إجرائه تحقيقًا في إيكاترنبورغ بمنطقة الأورال في 29 مارس الماضي. وهو موقوف منذ ذلك التاريخ في سجن ليفورتوفو بموسكو الذي يستخدمه جهاز الأمن الفيدرالي لإبقاء الموقوفين في عزلة شبه تامة.

والصحفي الذي عمل لحساب وكالة «الصحافة الفرنسية» في موسكو أيضًا، متهم بالتجسس، ويواجه في إطار هذه التهمة احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عامًا. ولم تدعم روسيا حتى الآن هذه الاتهامات بأي دليل علني، وقد صنفت الإجراءات برمتها على أنها سرية.

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