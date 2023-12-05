استشهاد جندي لبناني جراء قصف إسرائيلي على مركز للجيش قرب الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عسكري لبناني وأصيب ثلاثة آخرون الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مراكزهم في جنوب البلاد، وفق ما أعلن الجيش، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.

وأفاد الجيش في بيان عن «تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين»، بحسب «فرانس برس».

4 قذائف استهدفت تلة العويضة

وفي وقت سابق، لفتت وسائل إعلام لبنانية إلى أن دبابة إسرائيلية متمركزة في مستعمرة «مسكافعام»، أطلقت 4 قذائف استهدفت تلة العويضة شمال العديسة قرب موقع للجيش اللبناني، لكنها أكدت لاحقا وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف موقعهم في تلة العويضة جنوب لبنان.

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وكان حزب الله أعلن في وقت سابق الثلاثاء، استهداف 4 مواقع للقوات الإسرائيلية عند المنطقة الحدودية جنوب لبنان، فيما جددت القوات الإسرائيلية بدورها القصف على أكثر من بلدة لبنانية. ويشهد جنوب لبنان، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، اشتباكات متقطعة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.