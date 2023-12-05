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المبعوث الأميركي لليمن يستعد لرحلة إلى الخليج لتعزيز السلام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 01:32 مساء
المبعوث الأميركي لليمن يستعد لرحلة إلى الخليج لتعزيز السلام
صورة على متن السفينة «غالاكسي ليدر» التي يحتجزها الحوثيون في ميناء الحديدة شمال غرب اليمن التُقطت في 22 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، سيزور منطقة الخليج خلال الأسبوع الحالي، في محاولة للحفاظ على الهدنة الهشة في هذا البلد، على الرغم من هجمات الحوثيين الأخيرة التي تستهدف «إسرائيل».

ولم تحدد واشنطن مواعيد رحلة ليندركينغ ولا وجهاتها، لكنها أشارت إلى أنه سيتواصل مع مسؤولين من السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وكذلك مع ممثلين للأمم المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضحت الوزارة أن ليندركينغ «سيشير إلى ضرورة احتواء الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع الحفاظ على الأولوية الأميركية المتمثلة في الحوار السياسي بين اليمنيين، لإنهاء الحرب، ووضع اليمن على طريق السلام والاستقرار».

الصراع في الشرق الأوسط ضد المصالح الأميركية
وأضافت الوزارة في بيان لها: «توسع الصراع في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ولا مصالح شركائنا الإقليميين الذين يدعمون السلام الدائم في اليمن».

واستهدف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، الذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن، سفنا مرتبطة بـ«إسرائيل»، وأطلقوا صواريخ تجاهها، ردا على الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على «حماس» في غزة منذ الهجوم، الذي نفذته الحركة الإسلامية على الاحتلال الإسرائيلي 7 أكتوبر.

واستولى الحوثيون على سفينة تجارية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في 19 نوفمبر. وذكرت واشنطن، الأحد، أن مدمرة أميركية أسقطت ثلاث مسيرات خلال تقديمها مساعدة لسفن تجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر من اليمن.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، لصحفيين: «الهجمات الاستفزازية والخطيرة التي يشنها متمردون تهدد تقدما يحرز منذ سنتين تقريبا نحو إنهاء الحرب في اليمن».

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