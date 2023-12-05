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مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 10:04 صباحا
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
قوات تابعة للجيش النيجيري. (الإنترنت)
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قتلت غارة نفّذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري، 85 مدنيا على الأقل، عن طريق الخطأ الأحد في قرية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان الثلاثاء.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ على صفحتها في فيسبوك، «تلقى مكتب المنطقة الشمالية الغربية تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمرا». وقد أكد ناطق الثلاثاء هذا البيان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان الجيش أعلن الإثنين، أن غارة نفذتها إحدى مسيّراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين، كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي لكنه لم يقدم أي حصيلة.

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