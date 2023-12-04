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«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 02:04 مساء
«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحاكم في نهاية المطاف باعتباره مجرم حرب بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما انتقد الرئيس التركي، في كلمة أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، دول الغرب بسبب دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه، بحسب وكالة «رويترز».

وانتقدت تركيا، كيان الاحتلال بشدة بسبب العدوان الذي يشنه على غزة منذ نحو شهرين، والذي أودى بنحو 15500 شهيد فلسطيني حتى الآن أغلبهم من النساء والأطفال.

«دعم غير مشروط لقتل الأطفال»
وقال إردوغان إن الدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي تقدم له «دعما غير مشروط لقتل الأطفال» وتتواطأ في جرائمها، مضيفا «إلى جانب كونه مجرم حرب، فإن نتنياهو، الذي صار الآن سفاح غزة، سيُحاكم باعتباره سفاح غزة، تماما مثلما حوكم ميلوسيفيتش»، في إشارة إلى الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي حوكم بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال إردوغان «أولئك الذين يحاولون التغاضي عن مقتل كل هؤلاء الأبرياء، باستخدام ذريعة حماس لم يبق لديهم ما يقولونه للإنسانية»، في إشارة إلى قوى غربية وصفها بأنها «عمياء وصماء».

وتابع أن ما يسمى بمجموعة الاتصال للدول الإسلامية، التي شكلتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية الشهر الماضي، لإجراء محادثات بشأن غزة مع الدول الغربية وغيرها، ستواصل المناقشات حتى يتوقف القتال في غزة، لكنه أشار إلى أن هناك مزيدا من الجهود التي ينبغي أن تُبذل.

- عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

وأضاف «علينا أن نقيم بشكل مطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار»، مضيفا أنه ينبغي عدم نسيان الترسانة النووية الإسرائيلية.

وقال إردوغان، الذي دعا منذ فترة طويلة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر شمولا، إن الأمم المتحدة فشلت في الاختبار في غزة، ودعا إلى إصلاح عاجل مُكررا أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لا يمثلون العالم.

وأوضح أن «الجهود المخلصة التي بذلها الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريس، أفسدها أعضاء مجلس الأمن، لا ينبغي لأحد منا أن يقبل هذا النظام»، مضيفا «لا يمكن لمثل هذا الهيكل أن يحقق السلام أو الأمل للإنسانية».

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