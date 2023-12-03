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فرنسا: منفذ الهجوم قرب إيفل بايع «داعش» ووالدته أبلغت عن قلقها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 10:42 مساء
فرنسا: منفذ الهجوم قرب إيفل بايع «داعش» ووالدته أبلغت عن قلقها
موقع الهجوم قرب برج إيفل (أ ف ب)
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قال المدعي العام الفرنسي في قضايا مكافحة الإرهاب جان-فرنسوا ريكار الأحد إن منفذ الهجوم قرب برج إيفل السبت الذي قتل فيه سائح ألماني-فيليبيني طعنا فيما أصيب شخصان آخران، بايع تنظيم «داعش»في شريط مصور قبل تنفيذ العملية.

وأوضح ريكار خلال مؤتمر صحفي أن المنفذ أرمان رجابور مياندواب وهو فرنسي من أصل إيراني يبلغ السادسة والعشرين تكلم بالعربية في الشريط المصور وأعلن «دعمه للجهاديين الذين ينشطون في مناطق مختلفة». وأضاف المدعي العام أن والدة منفذ الهجوم أبلغت الشرطة بقلقها من تصرفاته في أكتوبر الماضي «بسبب انطوائه على نفسه»، بحسب «فرانس برس».

ولقي سائح ألماني حتفه وأصيب اثنان، أحدهما بريطاني في هجوم لمسلح بسكين ومطرقة قرب برج إيفل مساء أمس السبت وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «هجوم إرهابي».

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بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين للصحفيين أمس إن الشرطة ألقت القبض سريعًا على الفرنسي (26 عامًا) باستخدام مسدس صاعق. وأضاف أن المشتبه به سبق وأن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في العام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.

هجوم بسكين
وهاجم الرجل زوجين من السائحين الألمان بسكين في كواي دي جرينيل، على بعد أمتار قليلة من برج إيفل، مما أدى إلى إصابة الزوج بجراح قاتلة.

وطاردته الشرطة بعد ذلك بينما هاجم شخصين آخرين، أحدهما بريطاني بمطرقة في أثناء المطاردة قبل إلقاء القبض عليه. من جانبه قال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية «ندعم رجلًا بريطانيًا أصيب في باريس ونحن على تواصل مع السلطات المحلية».

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