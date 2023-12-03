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مقتل خمسة عناصر من فصيل عراقي مسلح بضربة جوية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 10:07 مساء
مقتل خمسة عناصر من فصيل عراقي مسلح بضربة جوية أميركية
آثار الدمار في موقع استهدفته غارة أميركية على الحدود العراقية السورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل خمسة عناصر على الأقل من فصيل عراقي موالٍ لإيران منضوٍ في الحشد الشعبي بضربة جوية يشتبه بأنها أميركية مساء الأحد في محافظة كركوك شمال العراق، كما أفاد مصدران أمنيان. 

وقال مسؤول أمني في كركوك إن «ضربة جوية»، لم تحدّد الجهة المنفذة لها، استهدفت «موقعًا» لأحد فصائل الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية. وأتت الضربة غداة اتصال بين وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء العراقي أكد فيه الأخير رفض بغداد لأي «اعتداء» على الأراضي العراقية، بحسب «فرانس برس».

تحذير عراقي من الاعتداء الأميركي
وحذر رئيس الوزراء العراقي واشنطن من أي اعتداء على الأراضي العراقية، خلال اتصال هاتفي السبت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وسط استئناف القتال في غزة، والمخاوف من تصعيد إقليمي جديد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» تأكيد محمد شياع السوداني خلال اتصاله مع بلينكن «موقف العراق الرافض أي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية». كما جدد في الوقت نفسه «التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق»، من خلال بيان صادر عن مكتبه.

وقصفت الولايات المتحدة أواخر نوفمبر، مرتين، مقاتلين في فصائل عراقية موالية لإيران، ردًا على هجمات شنتها تلك المجموعات على القوات الأميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» في العراق، وسورية المجاورة.

مقتل 9 من أفراد الفصائل في جرف الصخر
وتوقفت هذه الهجمات خلال فترة الهدنة، الأسبوع الماضي، بين جيش الإحتلال الاسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي انتهت الجمعة.

وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) أواخر الشهر الماضي، في منشور على منصة «إكس»، أنها نفذت ضربات منفصلة ودقيقة على مواقع في العراق للحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية.

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وأسفرت الضربات التي وقعت في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد عن مقتل تسعة من أفراد الفصائل، وفق حصيلة أعلنتها كتائب «حزب الله»، أحد أكثر فصائل الحشد نفوذًا.

واعتبر رئيس الوزراء، في بيان السبت، أن الهجوم في جرف الصخر يعدّ تجاوزًا على السيادة العراقية. وتبنّت معظم الهجمات ضد القوات الأميركية «داعش - العراق» التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي.

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