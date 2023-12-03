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«داعش» يعلن مسؤوليته عن تنفيذ التفجير في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 07:52 مساء
«داعش» يعلن مسؤوليته عن تنفيذ التفجير في الفلبين
أثار التفجير الذي تبناه داعش في قداس بالفلبين. (الإنترنت)
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أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن عملية تفجير نفذت الأحد خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى ونحو خمسين جريحًا وفق السلطات.

وأكد التنظيم في بيان نُشِر عبر قنواته على منصة تلغرام «فجّر جنود الخلافة عبوة ناسفة على تجمع كبير للنصارى في مدينة ماراوي»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت الشرطة في جنوب الفلبين مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة عشرات آخرين بجروح جراء تفجير استهدف قداسًا للكاثوليك، اليوم الأحد، في هجوم اتهم الرئيس فرديناند ماركوس من وصفهم بـ«إرهابيين أجانب» بالضلوع فيه.

 مقتل أربعة أشخاص في الهجوم
وأفاد قائد الشرطة الإقليمية، ألان نوبليزا، بأن الانفجار وقع خلال قداس في القاعة الرياضية لجامعة ولاية مينداناو بمدينة مراوي، أكبر المدن ذات الغالبية المسلمة في الفلبين، ومن جهته، أعلن اللواء في الشرطة، إيمانويل بيرالتا، أن التفجير أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، مشيرا إلى أنه نتج من عبوة ناسفة.

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ودان الرئيس فرديناد ماركوس «بأشد العبارات الممكنة الأعمال الخرقاء والشنيعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب ضد جامعة ولاية مينداناو ومجتمعات مراوي في وقت مبكر الأحد». وأظهرت صور، نشرتها حكومة مقاطعة لاناو ديل سور، آثار الانفجار الذي ألحق أضرارا بمكان إقامة القداس، حيث ظهرت كراسي بلاستيكية مبعثرة على الأرض.

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