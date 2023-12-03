مقتل وإصابة العشرات بتفجير استهدف قداسا للكاثوليك في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة في جنوب الفلبين مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة عشرات آخرين بجروح جراء تفجير استهدف قداسا للكاثوليك، اليوم الأحد، في هجوم اتهم الرئيس فرديناند ماركوس من وصفهم بـ«إرهابيين أجانب» بالضلوع فيه.

وأفاد قائد الشرطة الإقليمية، ألان نوبليزا، بأن الانفجار وقع خلال قداس في القاعة الرياضية لجامعة ولاية مينداناو بمدينة مراوي، أكبر المدن ذات الغالبية المسلمة في الفلبين، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، أعلن اللواء في الشرطة، إيمانويل بيرالتا، أن التفجير أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، مشيرا إلى أنه نتج من عبوة ناسفة.

ودان الرئيس فرديناد ماركوس «بأشد العبارات الممكنة الأعمال الخرقاء والشنيعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب ضد جامعة ولاية مينداناو ومجتمعات مراوي في وقت مبكر الأحد».

وأظهرت صور، نشرتها حكومة مقاطعة لاناو ديل سور، آثار الانفجار الذي ألحق أضرارا بمكان إقامة القداس، حيث ظهرت كراسي بلاستيكية مبعثرة على الأرض.

وقال الطالب في الجامعة كريس جورادو (21 عاما) لـ«فرانس برس» من المستشفى، حيث يتلقى العلاج، إن الانفجار وقع خلال القداس الصباحي عند السابعة. وأضاف: «كان الأمر مفاجئا للغاية، وبدأ الجميع بالجري. عندما نظرت إلى الخلف كان الناس على الأرض. لم ندرك ما جرى، لأن كل شيء حصل بشكل سريع جدا».

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السلام والوحدة

من جهتها، أصدرت جامعة ولاية مينداناو بيانا دانت فيه العنف الذي طال القداس، معلنة تعليق الدروس، وزيادة أفراد الأمن في حرمها. وأكدت «تضامنها مع مجتمعنا المسيحي، وكل الذين تأثروا بهذه المأساة».

من ناحيته، دعا رئيس بلدية مراوي، مايول غاندامرا، سكان البلدية من المسلمين والمسيحين إلى الوحدة. وقال: «لطالما كانت مدينتنا منارة للتعايش السلمي والوئام، ولن نسمح لأعمال عنف مماثلة بأن تطغى على التزامنا الجماعي حيال السلام والوحدة».

الجيش يستهدف عناصر «داعش»

وأتى التفجير بعد ساعات من إعلان الجيش الفلبيني تنفيذ غارة جوية، الجمعة، أسفرت عن مقتل 11 «متشددا إسلاميا»، والقضاء على واحدة من الجماعات المسلحة النشطة في جنوب البلاد.

وقال ناطق عسكري، السبت، إنه بناء على بلاغ مدني، هاجمت طائرتان عسكريتان قرية جبلية في جزيرة مينداناو، حيث اجتمع مقاتلون من تنظيم «داعش - الفلبين»، للتخطيط لشن هجمات في مقاطعة ماغوينداناو ديل سور.

تقع ماغوينداناو ديل سور ولاناو ديل سور في منطقة مينداناو ذات الغالبية المسلمة التي تتمتع بحكم ذاتي. وخلال عقود من الاضطرابات في هذه المنطقة، تكررت الهجمات المسلحة التي تستهدف الحافلات والكنائس الكاثوليكية والأسواق العامة.