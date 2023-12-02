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السلطات الفلبينية تحّذر من «تسونامي مدمّر» بعد الزلزال وتحض السكان على الفرار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 06:33 مساء
السلطات الفلبينية تحّذر من «تسونامي مدمّر» بعد الزلزال وتحض السكان على الفرار
أثار دمار جراء إعصار تسونامي ضرب الفلبين. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذّرت السلطات الفلبينية من «تسونامي مدمّر» وحضّت سكان المناطق الساحلية على الفرار إلى تلك الداخلية بعدما ضرب زلزال قوي جنوب البلاد السبت.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على «إكس»، «توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة» السكان، بعدما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة قبالة جزيرة مينداناو، بحسب «فرانس برس».

وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي في وقت سابق اليوم أن زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب جزيرة مينداناو في شرق الفلبين السبت، دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

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ضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا عند نحو الساعة 22.37 بالتوقيت المحلي (14.37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان، بحسب المركز، وفق «فرانس برس».

وفي 17 من شهر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة جنوب الفلبين، وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي في بيان، إنه لم يصدر أي تنبيه بخطر حدوث تسونامي بعدما ضرب الزلزال ولاية سارانغاني في جزيرة مينداناو الجنوبية الرئيسية على عمق 78 كيلومترًا عند الساعة 08.14 بتوقيت غرينتش.

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