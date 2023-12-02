إردوغان: فقدنا فرصة تحقيق السلام في غزة الآن بسبب النهج الإسرائيلي المتشدد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت أن فرصة تحقيق السلام في غزة بعد الهدنة الإنسانية ضاعت في الوقت الحالي بسبب ما وصفه بأنه نهج الاحتلال الإسرائيلي المتشدد.

ونقلت قناة «إن.تي.في» ووسائل إعلام أخرى عن إردوغان القول «أكدنا دائما أننا نؤيد وقفا دائما لإطلاق النار وليس توقفا لأسباب إنسانية... كانت هناك فرصة للسلام، وللأسف، فقدنا هذه الفرصة في الوقت الحالي بسبب نهج إسرائيل المتشدد»، بحسب «رويترز».

وجرى تمديد الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر مرتين. لكن فشل الوسطاء في إيجاد صيغة للإفراج عن المزيد من الأسرى والسجناء وتمديد الهدنة بعد أن استمرت سبعة أيام أُطلق خلالها نساء وأطفال ورهائن أجانب من المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» وفي المقابل أفرج الاحتلال عن عدد من السجناء الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه بمجرد انتهاء سريان الهدنة

وشن الاحتلال الإسرائيلي بمجرد انتهاء سريان الهدنة غارات جوية وقصفا مدفعيا على جنوب قطاع غزة لتستمر الحرب التي بدأت منذ قرابة شهرين وأسفرت عن مقتل الآلاف.

ونقلت «إن.تي.في» عن إردوغان القول في طريق عودته من الإمارات إنه «لم يفقد الأمل في إحلال سلام دائم هناك، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد حركة حماس من أي حل محتمل للصراع». وقال إردوغان في مقابلة مع القناة «نحن بحاجة إلى التركيز على حل الدولتين... إقصاء حماس أو تدميرها ليس احتمالا واقعيا»، مضيفا أنه لن يصنف حماس منظمة إرهابية.

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وقال إردوغان أيضا إن مجموعة اتصال شكلتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ستزور الولايات المتحدة لبحث الحل المحتمل للصراع في غزة بعد اجتماعها مع السلطات في لندن وباريس وبرشلونة والأمم المتحدة.