  • Alwasat News
Atwasat

إردوغان: فقدنا فرصة تحقيق السلام في غزة الآن بسبب النهج الإسرائيلي المتشدد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 05:25 مساء
إردوغان: فقدنا فرصة تحقيق السلام في غزة الآن بسبب النهج الإسرائيلي المتشدد
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في (كوب 28). (الإنترنت)
alwasat radio

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت أن فرصة تحقيق السلام في غزة بعد الهدنة الإنسانية ضاعت في الوقت الحالي بسبب ما وصفه بأنه نهج الاحتلال الإسرائيلي المتشدد.

ونقلت قناة «إن.تي.في» ووسائل إعلام أخرى عن إردوغان القول «أكدنا دائما أننا نؤيد وقفا دائما لإطلاق النار وليس توقفا لأسباب إنسانية... كانت هناك فرصة للسلام، وللأسف، فقدنا هذه الفرصة في الوقت الحالي بسبب نهج إسرائيل المتشدد»، بحسب «رويترز».

وجرى تمديد الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر مرتين. لكن فشل الوسطاء في إيجاد صيغة للإفراج عن المزيد من الأسرى والسجناء وتمديد الهدنة بعد أن استمرت سبعة أيام أُطلق خلالها نساء وأطفال ورهائن أجانب من المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» وفي المقابل أفرج الاحتلال عن عدد من السجناء الفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه بمجرد انتهاء سريان الهدنة 
وشن الاحتلال الإسرائيلي بمجرد انتهاء سريان الهدنة غارات جوية وقصفا مدفعيا على جنوب قطاع غزة لتستمر الحرب التي بدأت منذ قرابة شهرين وأسفرت عن مقتل الآلاف.

ونقلت «إن.تي.في» عن إردوغان القول في طريق عودته من الإمارات إنه «لم يفقد الأمل في إحلال سلام دائم هناك، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد حركة حماس من أي حل محتمل للصراع». وقال إردوغان في مقابلة مع القناة «نحن بحاجة إلى التركيز على حل الدولتين... إقصاء حماس أو تدميرها ليس احتمالا واقعيا»، مضيفا أنه لن يصنف حماس منظمة إرهابية.

-  إردوغان لغوتيريس: يجب مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في غزة
-  إردوغان: قوات الاحتلال قتلت حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن في غزة
- إردوغان من ألمانيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتوقف

وقال إردوغان أيضا إن مجموعة اتصال شكلتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ستزور الولايات المتحدة لبحث الحل المحتمل للصراع في غزة بعد اجتماعها مع السلطات في لندن وباريس وبرشلونة والأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار

الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار
«نيويورك تايمز»: «إسرائيل» علمت بخطة «طوفان الأقصى» قبل عام

«نيويورك تايمز»: «إسرائيل» علمت بخطة «طوفان الأقصى» قبل عام
«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟

«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات

«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات
في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية ...
240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة

240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي بسورية
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي ...
الولايات المتحدة تعلن خلال «كوب 28» الإسهام بثلاثة مليارات دولار في أكبر صندوق للمناخ
الولايات المتحدة تعلن خلال «كوب 28» الإسهام بثلاثة مليارات دولار ...
هاريس تبلغ السيسي: أميركا لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية
هاريس تبلغ السيسي: أميركا لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من ...
وصول نحو 100 لاجئ من الروهينغا بحراً إلى إندونيسيا
وصول نحو 100 لاجئ من الروهينغا بحراً إلى إندونيسيا
إردوغان: فقدنا فرصة تحقيق السلام في غزة الآن بسبب النهج الإسرائيلي المتشدد
إردوغان: فقدنا فرصة تحقيق السلام في غزة الآن بسبب النهج ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء اليوم
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
المزيد
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ألمانيا (شاهد)
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ ......
السلطات الفلبينية تحّذر من «تسونامي مدمّر» بعد الزلزال وتحض السكان على الفرار
السلطات الفلبينية تحّذر من «تسونامي مدمّر» بعد الزلزال وتحض ......
زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين
زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين...
إردوغان: فقدنا فرصة تحقيق السلام في غزة الآن بسبب النهج الإسرائيلي المتشدد
إردوغان: فقدنا فرصة تحقيق السلام في غزة الآن بسبب النهج ......
وصول نحو 100 لاجئ من الروهينغا بحراً إلى إندونيسيا
وصول نحو 100 لاجئ من الروهينغا بحراً إلى إندونيسيا...
المزيد