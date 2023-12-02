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الولايات المتحدة تعلن خلال «كوب 28» الإسهام بثلاثة مليارات دولار في أكبر صندوق للمناخ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 03:14 مساء
الولايات المتحدة تعلن خلال «كوب 28» الإسهام بثلاثة مليارات دولار في أكبر صندوق للمناخ
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي، 2 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، السبت، في إشارة إيجابية طال انتظارها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، الإسهام بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، على أمل تهدئة التوترات بين دول الشمال والجنوب بشأن التمويل العالمي، لتخفيف حدة أزمة المناخ، وهي مسألة شائكة في مفاوضات الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ.

وبعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن الإسهام في الصندوق على مدى سنوات، قالت التي تمثّل الرئيس الأميركي في المؤتمر: «أنا فخورة بإعلان التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأسهمت واشنطن في هذا الصندوق للمرة الأخيرة العام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وذلك كان بثلاثة مليارات دولار، في حين جددت العديد من الدول الأخرى إسهاماتها منذ هذا الوقت.

واعتبرت هاريس، التي وصلت في اليوم نفسه الإمارات لحضور المؤتمر: «أننا في لحظة محورية. إن تقاعسنا عن العمل سيكون له تأثير على مليارات الأشخاص لعقود من الزمن».

أكبر مساهم في الصندوق بـ6 مليارات دولار
وإذا جري الوفاء بالوعد، إذ إن الإعلان مشروط بموافقة الكونغرس الأميركي، تصبح الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق من حيث القيمة المطلقة بستة مليارات دولار، حيث إن إسهام بريطانيا يصل إلى 5.1 مليار دولار، وفقاً لمنظمة NRDC غير الحكومية، وألمانيا 4.9 مليار دولار، وفرنسا 4.6 مليار دولار، وهي الدول التي تقدم إسهامات أكبر كثيرا نسبةً لعدد سكانها.

ويُعدّ الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تأسس العام 2010، أكبر صندوق مشغّل حاليًا، ويموّل الألواح الشمسية في باكستان، فضلا عن مشاريع زراعية في الفلبين، وأي مبادرات أخرى تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في التخلي عن الوقود الأحفوري، أو التكيف مع مناخ أكثر خطورة.

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وبحسب إدارة الصندوق، جري صرف أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن، والتعهّد بالإسهام بـ13.5 مليار دولار. لكن طموحاتها أكبر من ذلك، حيث إنها تريد زيادة رأس المال، البالغ حاليًا 17 مليار دولار، ليصل إلى 50 مليارًا بحلول العام 2030.

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