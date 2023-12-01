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بلينكن: تركيزنا «لا يزال منصبا» على إطلاق الرهائن في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 05:45 مساء
بلينكن: تركيزنا «لا يزال منصبا» على إطلاق الرهائن في غزة
بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن تركيز واشنطن «لا يزال منصبًا» على إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة على الرغم من انتهاء مفاعيل الهدنة واستئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وقال بلينكن بعد لقائه عددا من نظرائه العرب في دبي على هامش مؤتمر المناخ «كوب28»: «لا يزال تركيزنا منصبًا على إعادة الجميع إلى وطنهم، إعادة الرهائن، وهو الأمر الذي سعيت من أجله أيضًا اليوم».

تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة
وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة المحاصر صباح الجمعة بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام، ما تسبب في استشهاد أكثر من 100 فلسطينيا خلال ساعات.

وكشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في بيان، عن «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح هذا اليوم إلى 109 شهداء ومئات الجرحى حتى اللحظة»، وأكد تعامل الطواقم الطبية مع «أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين».

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