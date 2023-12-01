ماكرون يدعو مجموعة السبع في مؤتمر «كوب28» إلى التوقف عن استخدام الفحم قبل 2030

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، دول مجموعة السبع خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28»، المنعقد في دبي، إلى «التعهّد بإنهاء استخدام الفحم قبل العام 2030»، بحسب وكالة «فرانس برس».

واعتبر ماكرون أمام قادة العالم أن مواصلة الاستثمار في الفحم هو أمر «غير منطقي»، نظرًا إلى هدف مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، و«لذلك يجب أن نبدأ تحولا تاما، للتخلي عنه».

وافتُتحت، الخميس، رسميًا في دبي أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، الذي يُفترض أن يدفع باتجاه خفض أسرع لانبعاثات غازات الدفيئة، والتخلي عن الوقود الأحفوري.

وسلّم رئيس «كوب 27» وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئاسة المؤتمر إلى الإماراتي سلطان الجابر. وقد دعا شكري، في مستهل المؤتمر، إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح «جميع المدنيين الذين قُتلوا في غزة»، وفق «فرانس برس».