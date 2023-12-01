الولايات المتحدة: نواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على القطاع المحاصر منذ سنوات بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي قوله: «نواصل مع إسرائيل ومصر وقطر الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة».

واستشهد 109 فلسطينيين جراء العدوان الذي استهدف مناطق مدنية وسوقا شعبية في مدينة رفح جنوب غزة اليوم الجمعة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

الاحتلال يواصل العدوان على غزة بدعم غربي

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانها على المدنيين في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تواصل تقديم العتاد الحربي والدعم المالي لسلطة الاحتلال حتى تتمكن من الاستمرار في عدوانها.

وقبل الهدنة الإنسانية التي رعتها كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لم تتجاوز المواقف الدولية حيال هذه الانتهاكات التنديد اللفظي.