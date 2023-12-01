الوفد الإيراني ينسحب من «كوب28» احتجاجا على مشاركة «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

انسحب الوفد الإيراني من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، المنعقد في دبي احتجاجا على وجود ممثلين لكيان الاحتلال الإسرائيلي، على ما ذكر الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية إرنا، عن وزير الطاقة علي أكبر محرابيان، رئيس الوفد الإيراني، قوله إن الجانب الإيراني يعتبر وجود «إسرائيل» في كوب28 «يتعارض وأهداف المؤتمر، واحتجاجا على ذلك، غادر مكان انعقاد المؤتمر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك فيما استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بعد نحو سبعة أيام من هدنة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال بوساطة مصرية قطرية.