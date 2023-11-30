استئناف محاكمة نتنياهو الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مداولات محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ستستأنف الأسبوع المقبل في قضية الفساد، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.

ومن المقرر أن تعقد النيابة العامة الإسرائيلية 3 جلسات الأسبوع المقبل بعد توقف دام شهرين، حيث تعرض شهادات ضباط في شرطة الاحتلال وهيئة مالية على صلة بالقضية، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

ومنذ سنوات يحاكم نتنياهو في القضية المتهم فيها بتقديم خدمات بطريقة غير مشروعة لشركة «بيزك» للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة، بحسب موقع «واللا» العبري.

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وكان مقررًا استئناف المحاكمة بعد عيد العرش اليهودي الذي انتهى في 7 أكتوبر الماضي، لكن العدوان على غزة وإعلان حالة الطوارئ في المحاكم أدى إلى وقف المداولات.

ونشرت «القناة 13» العبرية استطلاع رأى أظهر أن نسبة الإسرائيليين الذين يؤيدون رحيل نتنياهو بلغت 76%، مقابل 18% يدعمون بقاءه في منصبه.