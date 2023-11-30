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البيت الأبيض: وفاة كيسنجر «خسارة هائلة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 09:16 مساء
البيت الأبيض: وفاة كيسنجر «خسارة هائلة»
مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأميركي الأسبق الراحل هنري كيسنجر. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر البيت الأبيض، الخميس، أن وفاة وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر عن 100 عام يعد «خسارة هائلة».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين: «بصرف النظر عما إذا كانت وجهات نظرك تتطابق معه بشأن كل مسألة، لكن مما لا شك فيه أنه... ساهم في رسم قرارات السياسة الخارجية على مدى عقود، وبالتأكيد كان له تأثير على دور الولايات المتحدة في العالم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن اليوم الخميس عن وفاة هنري كيسنجر، وقالت جريدة «واشنطن بوست» في نعي الدبلوماسي الراحل إنه لعب دورا «لا مثيل له» في الشؤون الدولية وصنع السياسات الأميركية، لكن هذا لم يعفه من نقد قاس واجهه من أشخاص اعتبروه «عديم المبادئ وغير أخلاقي»، حسب تغريدة على حسابها بموقع «إكس».

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