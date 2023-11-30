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ماكرون يبدي «فرحة كبيرة» لإطلاق إسرائيلية - فرنسية كانت محتجزة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 07:31 مساء
ماكرون يبدي «فرحة كبيرة» لإطلاق إسرائيلية - فرنسية كانت محتجزة في غزة
المحتجزتان أثناء ركوب سيارة الصليب الأحمر، الخميس 30 نوفمبر 2023. (فيديو بثته قناة الجزيرة)
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رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق الرهينة الإسرائيلية - الفرنسية ميا شيم التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا لإطلاق جميع الرهائن المتبقين في القطاع، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وكتب ماكرون عبر منصة «إكس» إن إطلاق شيم (21 عاما) كان «فرحة كبيرة أتقاسمها مع عائلتها وكل الشعب الفرنسي».

- كتائب القسام تسلم محتجزتين إلى الصليب الأحمر وسط غزة

وأكدت قوات الاحتلال في وقت سابق تسلّمها محتجزتين أطلقتا من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بينما أوضح مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن الرهينتين هما ميا شيم والإسرائيلية عاميت سوسانا (40 عاما).

وقالت قوات الاحتلال في بيان إنها تتوقع تسلم الصليب الأحمر مزيدا من المحتجزين «في الساعات القليلة المقبلة».

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