كتائب القسام تسلم محتجزتين إلى الصليب الأحمر وسط غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت كتائب عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس مساء اليوم الخميس تُسلّم اللجنة الدولية للصليب الأحمر محتجزتين تحملان جنسية حكومة الاحتلال في ميدان فلسطين (الساحة) وسط مدينة غزة بموجب صفقة تبادل الأسرى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا».

كما أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تسليم المحتجزتين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة بعد تمديد الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس ليوم واحد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت قوات الاحتلال في بيان إن المحتجزتين «في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية» مشيرة إلى أنه «من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة تسليم المزيد من المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر».