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بلينكن لنتانياهو: من الضروري حماية المدنيين في جنوب غزة إذا ما استؤنف القتال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 04:44 مساء
بلينكن لنتانياهو: من الضروري حماية المدنيين في جنوب غزة إذا ما استؤنف القتال
لقاء بلينكن مع نتنياهو. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد لرئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، أنه «من الضروري» حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة مع قرب انتهاء التهدئة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن «شدد خلال اجتماعه مع نتانياهو على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل أي عملية عسكرية هناك».

حماية المدنيين في غزة
وأضاف ميلر أن بلينكن «حث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين»، وذلك بعد الحملة العسكرية العنيفة على قطاع غزة التي دعمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأودت بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين مخلفة أسوأ كارثة إنسانية.

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ويتناقض إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن حديث بلينكن لنتانياهو ما نشرته الوزارة للقاء بلينكن مع مجموعة من الصحفيين أمس الأربعاء، والذي أكد خلاله بلينكن على رغبة الولايات المتحدة وإسرائيل في تمديد الهدنة في غزة من أجل ضمان إطلاق المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية ومناقشة الوضع في القطاع المحاصر بعد حماس.

ونوه بلينكن في تصريحاته التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» إلى أن الولايات المتحدة تجري حاليا مناقشات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقادة الشرق الأوسط حول الوضع في غزة ما بعد حماس، مشيرا إلى أنه وضع خلال زيارته إلى طوكيو مؤخرا بعض المبادئ الأساسية التي يرى أنها ضرورية حول حكم غزة وأمنها وإعادة إعمارها.

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