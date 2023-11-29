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الرئيسة التايوانية تستبعد غزوا صينيا في الوقت الحالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 10:36 مساء
الرئيسة التايوانية تستبعد غزوا صينيا في الوقت الحالي
الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين. (الإنترنت)
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استبعدت الرئيسة التايوانية، تساي إنغ وين، أن تكون الصين تعتزم القيام بغزو كبير للجزيرة في الوقت الحالي بسبب تحديات داخلية، وإن كانت بكين تحاول التأثير على انتخاباتها المقبلة.

وقالت خلال قمة ديلبوك 2023 في نيويورك: «أعتقد أن القيادة الصينية في هذه المرحلة مثقلة بالتحديات الداخلية التي تواجهها». وأضافت في مقابلة مسجلة: «أعتقد أن هذا ربما ليس الوقت المناسب لهم للتفكير في غزو كبير لتايوان»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت تساي ترد على أسئلة بشأن مخاطر غزو عقب اجتماع بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في كاليفورنيا هذا الشهر. وهدفت محادثات الزعيمين، التي عُقدت على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إلى منع تفاقم التوتر بينهما، وتحوله إلى نزاع. لكن مواقف شي وبايدن بشأن ملف تايوان لا تزال متباعدة، حيث قال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي إن إعادة التوحيد «يمكن وقفها».

تحديات اقتصادية ومالية وسياسية
تعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها ستستعيده بالقوة إن لزم الأمر. وتواجه بكين في الوقت الحالي تحديات اقتصادية ومالية وسياسية، وفق تساي. ورأت أن المجتمع الدولي أوضح أن الحرب ليست خيارا. لكن الصين «لا تزال مهتمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة بتايوان»، على ما قالت تساي، مضيفة أن بكين تحاول التأثير على النتائج لمصلحتها.

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وأضافت: «جميع الانتخابات الرئيسية في تايوان منذ 1996 شهدت عمليات تأثير مشابهة من الصين»، مشيرة إلى أن ذلك يشمل اللجوء إلى التهديدات العسكرية والإكراه الاقتصادي. ودعت تايوان إلى «التركيز على تعزيز متانة ديمقراطيتنا بدلا من أن تأمل تخلى بكين عن تكتيكاتها».

 علاقات تايبيه مع بكين
تنظم تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، في يناير انتخابات رئاسية وضعت تحت المجهر في بكين وواشنطن، لأنها قد تحدد ماهية علاقات تايبيه مع بكين التي تزداد عدائية.

وردا على سؤال عما إذا كانت محاولة الولايات المتحدة تعزيز قدراتها في تصنيع الرقائق يمكن أن تجعل علاقات واشنطن مع تايبيه أقل قيمة على المدى الطويل، قالت تساي إن صناعة أشباه الموصلات الحالية في الجزيرة لا يمكن استبدالها بأي مكان آخر. ولن تتمكن تساي من الترشح في الانتخابات المقبلة، لأنها ستكون قد أكملت الحد الأقصى لولايتين في المنصب.

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