  • Alwasat News
Atwasat

مفوضية حقوقية أممية: مقتل 40 مدنيا في هجوم «إرهابي» في شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 06:07 مساء
مفوضية حقوقية أممية: مقتل 40 مدنيا في هجوم «إرهابي» في شمال بوركينا فاسو
أسماء جنود قتلوا في مجزرة سابقة في بوركينا فاسو. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الثلاثاء مقتل 40 مدنيًا على الأقل في هجوم «إرهابي» كبير الأحد في مدينة دجيبو بشمال بوركينا فاسو.

وقالت الوكالة الأممية في بيان إن «عددًا كبيرًا من مقاتلي» جماعة مرتبطة بالقاعدة «هاجموا قاعدة عسكرية ومنازل ومخيمات للنازحين في مدنية دجيبو بمنطقة الساحل، وقتلوا ما لا يقل عن 40 مدنيا واصابوا أكثر من 42»، بحسب «فرانس برس».

وفي 13 نوفمبر، أعلن المدعي العام في بوركينا فاسو مقتل سبعين شخصًا على الأقل، معظمهم أطفال ومسنون، في «مجازر» ارتكبها «مجهولون» في زاونغو بوسط شمال بوركينا فاسو بداية نوفمبر.

«مرتكبو الفظائع لا يزالون مجهولين»
وقال المدعي سيمون غنانو، الإثنين، في بيان إن هذه المجازر التي وقعت في الخامس من نوفمبر خلفت سبعين قتيلا، «معظمهم أطفال ومسنون»، مضيفا أن «مرتكبي الفظائع لا يزالون مجهولين».

-  هجوم على مفرز عسكرية في دجيبو بشمال بوركينا فاسو
-  مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم بشمال بوركينا فاسو
-  مقتل 16 مدنيا في هجومين في بوركينا فاسو

ودعا الاتحاد الأوروبي في السابق بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق في «مجزرة» يُعتقد أن نحو 100 شخص قتلوا فيها. وقال الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «يُعتقد أن نحو 100 مدني، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في مجزرة في قرية زاونغو» في وسط شرق بوركينا فاسو.

وتحكم بوركينا فاسو حكومة انتقالية جرى تشكيلها بعد انقلاب سبتمبر 2022. وتتصدى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لتمرد امتد من مالي المجاورة في العام 2015 وأدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف مدني وعسكري ونزوح مليوني شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة

شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار
«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟
مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين

مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين
شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم

اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
11 قتيلا في حادث بمنجم بالصين
11 قتيلا في حادث بمنجم بالصين
شولتس: استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية وجودية بالنسبة لأوروبا
شولتس: استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية وجودية بالنسبة ...
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل ...
فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا
فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا
سيراليون: اشتباكات الأحد «محاولة انقلاب تم إحباطها» خلفت عشرين قتيلا
سيراليون: اشتباكات الأحد «محاولة انقلاب تم إحباطها» خلفت عشرين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
«الصليب الأحمر»: النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة
«الصليب الأحمر»: النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة...
المزيد
مفوضية حقوقية أممية: مقتل 40 مدنيا في هجوم «إرهابي» في شمال بوركينا فاسو
مفوضية حقوقية أممية: مقتل 40 مدنيا في هجوم «إرهابي» في شمال ......
انتقادات طبية لنيوزيلندا بعد تراجعها عن قوانين لمكافحة التبغ
انتقادات طبية لنيوزيلندا بعد تراجعها عن قوانين لمكافحة التبغ...
ستوكهولم تكتسي بالأبيض في أول عاصفة ثلجية لهذا الشتاء (شاهد)
ستوكهولم تكتسي بالأبيض في أول عاصفة ثلجية لهذا الشتاء (شاهد)...
سيراليون: اشتباكات الأحد «محاولة انقلاب تم إحباطها» خلفت عشرين قتيلا
سيراليون: اشتباكات الأحد «محاولة انقلاب تم إحباطها» خلفت ......
فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا
فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا...
المزيد