مفوضية حقوقية أممية: مقتل 40 مدنيا في هجوم «إرهابي» في شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الثلاثاء مقتل 40 مدنيًا على الأقل في هجوم «إرهابي» كبير الأحد في مدينة دجيبو بشمال بوركينا فاسو.

وقالت الوكالة الأممية في بيان إن «عددًا كبيرًا من مقاتلي» جماعة مرتبطة بالقاعدة «هاجموا قاعدة عسكرية ومنازل ومخيمات للنازحين في مدنية دجيبو بمنطقة الساحل، وقتلوا ما لا يقل عن 40 مدنيا واصابوا أكثر من 42»، بحسب «فرانس برس».

وفي 13 نوفمبر، أعلن المدعي العام في بوركينا فاسو مقتل سبعين شخصًا على الأقل، معظمهم أطفال ومسنون، في «مجازر» ارتكبها «مجهولون» في زاونغو بوسط شمال بوركينا فاسو بداية نوفمبر.

«مرتكبو الفظائع لا يزالون مجهولين»

وقال المدعي سيمون غنانو، الإثنين، في بيان إن هذه المجازر التي وقعت في الخامس من نوفمبر خلفت سبعين قتيلا، «معظمهم أطفال ومسنون»، مضيفا أن «مرتكبي الفظائع لا يزالون مجهولين».

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ودعا الاتحاد الأوروبي في السابق بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق في «مجزرة» يُعتقد أن نحو 100 شخص قتلوا فيها. وقال الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «يُعتقد أن نحو 100 مدني، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في مجزرة في قرية زاونغو» في وسط شرق بوركينا فاسو.

وتحكم بوركينا فاسو حكومة انتقالية جرى تشكيلها بعد انقلاب سبتمبر 2022. وتتصدى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لتمرد امتد من مالي المجاورة في العام 2015 وأدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف مدني وعسكري ونزوح مليوني شخص.