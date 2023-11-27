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مقتل 13 جنديًا إثر مواجهات في سيراليون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 05:15 مساء
مقتل 13 جنديًا إثر مواجهات في سيراليون
قوات تابعة للجيش السيراليوني. (الإنترنت)
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أسفرت المواجهات التي شهدتها عاصمة سيراليون الأحد عن 13 قتيلا في صفوف الجيش الموالي للسلطات، وفقما أفاد الناطق باسمه، لافتا إلى أن عسكريين آخرين يقفون وراء تدبيرها.

وقال الناطق الكولونيل عيسى بانغورا للصحفيين «باشرنا عملية مطاردة للعثور على جميع الضالعين في الهجوم، وبينهم جنود في الخدمة أو متقاعدون». وأوضح لاحقا أن 13 جنديا قتلوا في المعارك وأصيب ثمانية آخرون بجروح بالغة، بحسب «فرانس برس».

أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، أمس الأحد، أن قوات الأمن اعتقلت معظم المسؤولين عما اعتبره محاولة لزعزعة استقرار الدولة، وأن الهدوء عاد إلى العاصمة فريتاون.

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وقال بيو في مداخلة مقتضبة عبر التلفزيون الرسمي: «جرى اعتقال معظم القادة» من دون مزيد من التفاصيل. وأكد عودة الهدوء بعد «محاولة هدفت إلى تقويض السلام والاستقرار اللذين نقوم بعمل شاق» لتحقيقهما.

الحكومة تفرض حظرًا للتجول 
وفرضت حكومة سيراليون حظرًا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أكدت نجاحها في صده.

وشهدت منطقة وسط فريتاون انتشارًا كثيف لقوات الأمن، وبدا أن إطلاق النار كان قد توقف بحلول ظهر الأحد في بعض أجزاء المدينة. وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إعادة جدولة رحلاتها بعد رفع حظر التجول.

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