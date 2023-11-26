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«فرانس برس»: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة «بين يومين وأربعة أيام»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 09:03 مساء
«فرانس برس»: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة «بين يومين وأربعة أيام»
سيارتان تابعتان للصليب الأحمر خلال نقل الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال ضمن صفقة الهدنة. (الإنترنت)
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أكد مصدر مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية حماس الأحد موافقة الأخيرة على تمديد الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي «بين يومين وأربعة أيام». 

ونقلت «فرانس برس» عن المصدر قوله إن «حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام». وأضاف «نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق  ما بين 20 و40 من الأسرى الإسرائيليين».

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق اليوم، عن أمله أن تستمر هدنة الأيام الأربعة التي جرى الاتفاق في شأنها إلى «ما بعد غد» الإثنين، موعد انتهائها.

بايدن يأمل في استمرار الهدنة
وقال الرئيس الأميركي إن «هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد غد بحيث نرى الأفراج عن رهائن آخرين ومزيدًا من المساعدة الإنسانية» يجري إيصالها إلى قطاع غزة. وأضاف أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تمديد الهدنة.

وجرى، اليوم الأحد، عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين المقاومة الفلسطينيةوالاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المقررة لأربعة أيام.

 إطلاق 26 أسيرًا إسرائيليًا
وخلال يومي الجمعة والسبت، جرى إطلاق 26 أسيرًا إسرائيليًا و18 محتجزًا من حملة الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة، وفي المقابل أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 78 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال من سجونها.

وينص الاتفاق القائم حاليًا، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. بواقع 50 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية. كما يجري يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.

الإفراج عن 39 فلسطينيًا من سجون الاحتلال
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج الأحد عن 39 فلسطينيًا من سجونه بموجب الاتفاق مع حركة حماس. وقال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس، إنه «سيجري الإفراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من الأسرى الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق».

وأعلنت مصر، في وقت سابق، أنها تسلمت قائمة بأسماء 13 من الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» ستجري مبادلتهم الأحد بـ39 من السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

مصر تتسلم قائمة المحتجزين بقطاع غزة
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان في بيان «تسلمت السلطات المصرية اليوم الأحد قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليًا. كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيًا»، لافتا الى أنه «من المقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم».

-  جيش الاحتلال: 14 أسيرة إسرائيلية و3 أجانب سُلِّموا للصليب الأحمر في غزة
-  المقاومة الفلسطينية تفرج عن دفعة محتجزين ثانية وإطلاق أسرى من سجون الاحتلال

بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إن 14 أسيرة إسرائيلية و3 أجانب لدى حركة حماس في قطاع غزة سُلِّموا للصليب الأحمر. وقال جيش الاحتلال في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، «بناء على معلومات وردت من الصليب الأحمر جرى نقل 14 أسيرة إسرائيلية وثلاثة أجانب إلى الصليب الأحمر».

حماس تفرج عن أسيرة روسية
وأعلنت حركة حماس الأحد أنها أفرجت عن رهينة روسية ضمن الأسرى لديها في قطاع غزة وسلمتها إلى الصليب الأحمر. وقالت «حماس» في بيان على موقعها الرسمي «استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية».

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي مجموعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين أمس السبت، بينما وصلت دفعة محتجزين ثانية أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية إلى إسرائيل، التي أطلقت بدورها أسرى في اليوم الثاني من الهدنة، بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة. ووفق السلطات المصرية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق 13 محتجزًا إسرائيليًا في إطار اتفاق الهدنة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

 أربعة رهائن تايلنديين
كما أفرجت الحركة عن أربعة رهائن تايلنديين. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الأشخاص الـ17 المفرج عنهم «خضعوا لتقييم طبي أولي». وأضاف أن أحدهم نُقل إلى المستشفى، بينما ذهب الآخرون في طريقهم، لملاقاة عائلاتهم.

وجاء الإفراج عن الرهائن، أمس السبت، بعد تأخير ساعات، أكدت حماس أن سببه عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق. كذلك خرج من سجون الاحتلال 39 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال بموجب اتفاق الهدنة.

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