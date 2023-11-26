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رئيس الوزراء الإسباني يدافع عن مواقفه بشأن غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 05:39 مساء
رئيس الوزراء الإسباني يدافع عن مواقفه بشأن غزة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. (الإنترنت)
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دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، عن مواقف أدلى بها بشأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أثارت غضب الاحتلال، مؤكدًا أنها «ليست مسألة سياسية بل إنسانية». 

وأعلن سانشيز الجمعة خلال زيارة لمعبر رفح المصري الذي يؤدي إلى قطاع غزة برفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن «قتل المدنيين الأبرياء دون تمييز (في قطاع غزة) غير مقبول على الإطلاق». ودعا الزعيمان إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. كذلك دان رئيس الوزراء البلجيكي الدمار في غزة ووصفه بأنه «غير مقبول»، بحسب «فرانس برس».

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الجمعة سفيري إسبانيا وبلجيكا في سياق احتجاج رسمي، واتهمهما بـ «دعم الإرهاب». 

إدانة القتل العشوائي للفلسطينيين في غزة 
ورد سانشيز على هذه الاتهامات الأحد خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في مدريد قائلًا إن «إدانة القتل العشوائي للفلسطينيين في غزة ليست مسألة سياسة أو أيديولوجية، إنها مسألة إنسانية».

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وأعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس عبر التلفزيون الإسباني العام الجمعة، أنه «استدعى السفيرة الإسرائيلية في مدريد لتقديم توضيحات للاتهامات غير المقبولة والزائفة التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء» الإسباني ونظيره البلجيكي.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا بلا هوادة على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي ونفذ عمليات برية في داخله، وتسبّب القصف الاسرائيلي، في استشهاد زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل.

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