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استقالة رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 01:55 مساء
استقالة رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك ليول خلال منتدى الأعمال الكوري البريطاني في وسط لندن، 22 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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قدم رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية كيم كيو-هيون استقالته الأحد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية المجاورة بشأن البرامج النووية والصاروخية.

وقبل الرئيس يون سوك يول، استقالة كيم كيو-هيون، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، بحسب يونهاب التي لم تكشف عن أي تفاصيل.

وأضافت أن اثنين آخرين من كبار مسؤولي الجهاز استقالا أيضا، بحسب وكالة «فرانس برس».

تسريع برنامج التسلح
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه الاستقالات قد تكون مرتبطة بالإدارة الشخصية التي تثير القلق في الجهاز منذ يونيو الماضي.

ويأتي هذا الإعلان في حين تعمل كوريا الشمالية على تسريع برنامج التسلح وتطويره. ونجحت بيونغ يانغ هذا الأسبوع في وضع أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس العسكري في مداره.

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وجرى تعيين كيم، وهو دبلوماسي مخضرم شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي، في مايو 2022 بعد وصول الرئيس المحافظ يون سوك يول إلى السلطة.

ونقلت يونهاب عن المكتب الرئاسي أن كيم عمل على «إعادة سمعة جهاز الاستخبارات الوطنية بوصفه وكالة الاستخبارات والأمن الرئيسية في البلاد»، عقب تعيين الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية.

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