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الشرطي المدان بقتل فلويد يتعرض للطعن في السجن على يد معتقل آخر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 07:28 مساء
الشرطي المدان بقتل فلويد يتعرض للطعن في السجن على يد معتقل آخر
صورة كبيرة لجورج فلويد في مينيابوليس. 10 مارس 2021. (أ ف ب)
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تعرض الشرطي ديريك شوفين المدان بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد الذي تسبب مقتله بموجة احتجاج واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن فدرالي في أريزونا بجنوب غرب البلاد، على ما ذكرت جريدة نيويورك تايمز الجمعة. 

في 25  مايو 2020، قضى الأميركي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما اختناقا في مينيابوليس بعدما ضغط الشرطي الأبيض بركبته حوالى عشر دقائق على عنقه غير آبه بتدخل المارة المصدومين، بحسب «فرانس برس».

وكتبت الجريدة الأميركية أن شوفين (47 عاما) «تعرض للطعن الجمعة في سجن فدرالي في توسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر».  وأضافت الجريدة أن «شوفين نجا من الهجوم» مستندة إلى شهادة أحد الشخصين. وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأميركية بيانا لوكالة فرانس برس أكدت فيه وقوع «اعتداء» من دون تحديد اسم الضحية.

«اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياة سجين»
وذكرت أن موظفين في السجن «اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين» مؤكدة استدعاء أجهزة الطوارئ الطبية. وأضافت أن السجين نُقل إلى «مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص».

بحسب مقطع مصور نشر على الإنترنت، أبقى ديريك شوفين ركبته على رقبة جورج فلويد، حتى بعدما فقد الرجل الأسود البالغ من العمر أربعين عاماً الوعي وأصبح نبضه خافتا. وساعد شرطيان آخران في إبقائه مثبتا إلى الأرض.

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وأدان قضاء مينيسوتا شوفين بتهمة القتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021 وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف عام. ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه شوفين ضد هذه الإدانة.

«عنصرية نُظمية»
وطلب الشرطي السابق إلغاء الحكم باعتبار أن التغطية الإعلامية الواسعة للملف ومخاطر اندلاع اعمال شغب حرمته من محاكمة «عادلة».

خلال محاكمته، لم يظهر الشرطي السابق أي ندم ولا قدم اعتذارات. وخلال حياته المهنية التي امتدت 19 عاما، حاز الشرطي أربعة أوسمة، لكنه واجه أيضا 22 شكوى وتحقيقا داخليا بحسب ملف عام حذفت منه كل التفاصيل.

واحدة فقط من الشكاوى تبعتها رسالة تأنيب. وذكرت الصحف أن امرأة بيضاء قدمت الشكوى التي جاء فيها أنه أخرجها بعنف من سيارتها عام 2007 بسبب السرعة الزائدة. وأثار مقتل جورج فلويد تظاهرات كبرى في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم تحت شعار «حياة السود مهمة».

خطة لإصلاح قوة الشرطة المحلية
في مارس وبعد نحو ثلاث سنوات على مقتل فلويد، أعلنت مدينة مينيابوليس أنها وافقت على خطة لإصلاح قوة الشرطة المحلية.

يتضمن النص خصوصا ألا تقوم الشرطة بعد الآن بتوقيف سيارات بسبب مخالفات طفيفة (غالبا ما كانت تستخدم في الماضي ذريعة) وألا تستخدم القوة إلا إذا «لزم الأمر» و«بشكل يتناسب مع التهديد الظاهر».

في سبتمبر، أكد خبراء من الأمم المتحدة وجود «عنصرية نُظمية» حيال السود داخل أنظمة الشرطة والقضاء الأميركيين. وبحسب التقرير، أظهرت دراسات أن الأميركيين السود يواجهون خطرا أعلى بمعدل ثلاث مرات بالتعرض للقتل على أيدي الشرطة مقارنة مع البيض، وبـ4.5 مرة لدخول السجن.

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