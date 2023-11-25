  • Alwasat News
Atwasat

مسؤول إيراني: من حق طهران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 12:57 مساء
مسؤول إيراني: من حق طهران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز
سفن حربية إيرانية (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، أنه من حق طهران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز متى أرادت، في حال اعتبرت أنها تهدد الأمن القومي الإيراني.

وقال ذو النوري، في حوار مع موقع «ديده بان» الإيراني ردا على سؤال حول أن بعض المسؤولين يطالبون بإغلاق مضيق هرمز رغم أن الممرات المائية والمضائق تدار وفقا للقوانين الدولية، قائلا «إيران يمكنها أن توقف السفن متى تشاء وتفتشها وهذا من حقها»، بحسب «روسيا اليوم».

وأضاف أن القوانين الدولية هي التي تحكم الممرات المائية ولا يمكن لأي دولة التصرف بشكل تعسفي، لافتا على سبيل المثال إلى أن مرور شحنة أسلحة عبر مضيق هرمز يعرض أمن إيران للخطر ويهدد شعبها، وحينها يمكن توقيفها وتفتيشها.

- مسؤول أميركي: استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال «إسرائيلي» بمسيرة في المحيط الهندي

وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي، بطائرة مسيّرة، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي السبت.

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»، «نحن على علم بالتقارير بأن مسيّرة من طراز شاهد 136 أصابت سفينة في المحيط الهندي»، مشيرا إلى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة ولم تسجّل إصابات على متنها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها

العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة

برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية ...
ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي
لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي

شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام الكاميرون

شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام ...
البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024

البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024
«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال

«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال
جريدة «الوسط»: باتيلي يدشن الطريق لخطته الجديدة نحو الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يدشن الطريق لخطته الجديدة نحو الاستحقاق الانتخابي
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي

إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة

في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة
اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد

اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد
شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم

شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم
النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة

النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة ...
طعن الشرطي المدان بقتل جورج فلويد في السجن
طعن الشرطي المدان بقتل جورج فلويد في السجن
كوريا الشمالية تؤكد حصولها على صور لقواعد أميركية ومواقع في كوريا الجنوبية عبر قمر للتجسس
كوريا الشمالية تؤكد حصولها على صور لقواعد أميركية ومواقع في كوريا...
كندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا
كندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا
أوكرانيا تؤكد إسقاط 71 مسيّرة روسية في أكبر هجوم على كييف منذ الغزو
أوكرانيا تؤكد إسقاط 71 مسيّرة روسية في أكبر هجوم على كييف منذ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
المزيد
مسؤول إيراني: من حق طهران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز
مسؤول إيراني: من حق طهران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز...
الصين تبدأ تدريبات عسكرية عند حدودها مع بورما
الصين تبدأ تدريبات عسكرية عند حدودها مع بورما...
انقطاع الكهرباء عن عشرات الأبنية والمنشآت في كييف بعد هجوم روسي
انقطاع الكهرباء عن عشرات الأبنية والمنشآت في كييف بعد هجوم ......
أوكرانيا تؤكد إسقاط 71 مسيّرة روسية في أكبر هجوم على كييف منذ الغزو
أوكرانيا تؤكد إسقاط 71 مسيّرة روسية في أكبر هجوم على كييف ......
كندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا
كندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا...
المزيد