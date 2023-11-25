مسؤول إيراني: من حق طهران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، أنه من حق طهران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز متى أرادت، في حال اعتبرت أنها تهدد الأمن القومي الإيراني.

وقال ذو النوري، في حوار مع موقع «ديده بان» الإيراني ردا على سؤال حول أن بعض المسؤولين يطالبون بإغلاق مضيق هرمز رغم أن الممرات المائية والمضائق تدار وفقا للقوانين الدولية، قائلا «إيران يمكنها أن توقف السفن متى تشاء وتفتشها وهذا من حقها»، بحسب «روسيا اليوم».

وأضاف أن القوانين الدولية هي التي تحكم الممرات المائية ولا يمكن لأي دولة التصرف بشكل تعسفي، لافتا على سبيل المثال إلى أن مرور شحنة أسلحة عبر مضيق هرمز يعرض أمن إيران للخطر ويهدد شعبها، وحينها يمكن توقيفها وتفتيشها.

- مسؤول أميركي: استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال «إسرائيلي» بمسيرة في المحيط الهندي

وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي، بطائرة مسيّرة، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي السبت.

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»، «نحن على علم بالتقارير بأن مسيّرة من طراز شاهد 136 أصابت سفينة في المحيط الهندي»، مشيرا إلى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة ولم تسجّل إصابات على متنها.