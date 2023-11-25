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الصين تبدأ تدريبات عسكرية عند حدودها مع بورما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 12:10 مساء
الصين تبدأ تدريبات عسكرية عند حدودها مع بورما
رجل يراقب تصاعد الدخان من ناحية قاعدة عسكرية بورمية في بلدة لاشيو بشمال ولاية شان، 7 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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بدأت الصين، السبت، تدريبات عسكرية على طول حدودها مع بورما، ودعت رعاياها إلى سرعة مغادرة شمال هذا البلد، حيث تدور معارك منذ نهاية أكتوبر. وتكثفت حدة المعارك خصوصا في مناطق واسعة شمال ولاية شان البورمية قرب الحدود الصينية، مما أرغم أكثر من 80 ألف شخص على النزوح داخليا، بحسب الأمم المتحدة.

وأطلق منذ شهر تحالف من عدة حركات متمردة، تمثل أقليات عرقية، هجوما واسعا ضد الجيش في المناطق القريبة من الحدود الصينية، واستولى هؤلاء المتمردون على عشرات المواقع العسكرية ومدينة إستراتيجية للتجارة مع الصين، حسب وكالة «فرانس برس».

تدريبات لاختبار القدرة على ضبط الحدود
وأطلق الجيش الصيني في هذا الاطار تدريبات على القتال الفعلي بطول الحدود مع بورما، كما ذكرت، السبت، قيادته الجنوبية في بيان لم يحدد مدة العمليات، ولا عدد الجنود المشاركين فيها. وتهدف هذه التدريبات إلى اختبار قدرة القوات على ضبط الحدود وإغلاقها، والضرب بقوة النيران، حسبما أوضح الجيش الذي أكد أنه «مستعد للاستجابة لأي طارئ».

وأبلغت الصين الجيش البورمي بهذه التدريبات، كما أعلن الناطق باسم المجلس العسكري زاو مين تون، السبت.

وذكرت وسائل إعلام بورمية مدعومة من المجلس العسكري، الجمعة، أن معارضين للجيش النظامي استخدموا مسيّرات في إلقاء قنابل على آليات في بلدة موساي الحدودية.

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وأدى هذا الهجوم، الذي وقع الخميس، إلى تدمير 120 سيارة تنقل سلعا منزلية واستهلاكية وملابس ومواد بناء، كما ذكرت جريدة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار»، وهي وسيلة إعلام رسمية.

ويمر قسم كبير من التجارة مع الصين عبر هذه المنطقة، التي أدى حصارها منذ عدة أسابيع إلى حرمان الجيش من السيولة التي أصبحت بالغة الأهمية في اقتصاد معطل منذ انقلاب 2021.

ونظرا لتدهور الوضع الأمني، دعت الصين، الجمعة، رعاياها إلى مغادرة شمال بورما في أسرع وقت ممكن، والابتعاد عن المعارك.

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