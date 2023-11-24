ماكرون: مصممون على إطلاق الرهائن الفرنسيين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق رهائن لدى حركة «حماس» في غزة، مؤكدا لعائلات الرهائن الفرنسيين تصميمه على تأمين إطلاقهم، بينما لم تشمل الدفعة الأولى من المفرج عنهم أي فرنسيين.

وقال ماكرون عبر منصة «إكس» مساء اليوم الجمعة: «أرحب بالإفراج عن مجموعة أولى من الرهائن. أفكر خصوصا في الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم. يمكنهم الاعتماد على تصميمنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف الرئيس الفرنسي: «نعمل جنبا إلى جنب مع الوسطاء من أجل تأمين تحريرهم جميعا»؛ وذلك في وقت يحمل فيه عدد من الرهائن جنسيات أخرى بخلاف الإسرائيلية.

13 رهينة إسرائيلية جرى الإفراج عنها

وتسلمت الأجهزة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، 13 رهينة كانوا محتجزين في قطاع غزة. واستقبل معبر رفح في مصر الرهائن الذين نقلوا عبر جمعية الصليب الأحمر.

يقضي اتفاق الهدنة بوقف إطلاق النار أربعة أيام، يجري خلالها تبادل رهائن وأسرى بين الاحتلال وفصائل المقاومة، بالإضافة إلى إدخال 230 شاحنة يوميا خلال الهدنة لجميع مناطق القطاع، وتوقف تحليق الطائرات الحربية والاستطلاع.